Bahia x Retrô: veja onde assistir, horário e escalações para duelo das oitavas de final da Copa do Brasil

Bahia e Retrô se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil (Rafael Rodrigues/EC Bahia e Rafael Vieira/ DP Foto)

Bahia e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos em suas respectivas séries do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço é o 4º colocado da Série A, enquanto o Fênix de Camaragibe amarga a 19ª posição na Série C. A partida será transmitida pelo Premiere.

O Bahia chega embalado por uma sequência positiva na primeira divisão do futebol brasileiro. Nos últimos 10 jogos, venceu seis, empatou dois e perdeu dois, se colocando um dos melhores times do Brasil. A equipe busca manter a boa fase também na Copa do Brasil, onde passou facilmente pelo Paysandu na fase anterior, vencendo os dois jogos, a partida de ida por 1 a 0 e o jogo de volta por 4 a 0.

A Fênix de Camaragibe não vive uma boa Série C, onde se encontra na penúltima colocação, com 13 pontos somados, sendo três vitórias, três empates e quatro derrotas. Mesmo com a campanha abaixo na terceira divisão, o Retrô conseguiu alcançar as oitavas de final da Copa do Brasil, após eliminar o Fortaleza, empatando as duas partidas e se classificando nas cobranças de pênaltis.

Para aliviar o coração do torcedor azulino, a Fênix de Camaragibe está há três partidas sem perder, onde venceu o Brusque fora de casa e empatou com CSA e Ypiranga dentro da Arena Pernambuco.

Além da diferença de divisão, o confronto entre os times marca o encontro do 3º melhor mandante da Série A com o 4º pior visitante da Série C. Na primeira divisão, o Tricolor de Aço disputou oito partidas dentro de casa, onde venceu seis e empatou duas, marcando 13 gols e sofrendo apenas cinco. Já a Fênix de Camaragibe disputou sete partidas fora de casa, onde foi derrotado em cinco, empatou uma e venceu recentemente a sua primeira, quando visitou o Augusto Bauer, para derrotar o Brusque.



O time de Camaragibe segue com desfalques que estão entregues ao Departamento Médico. Para o duelo, o técnico Itamar Schülle não poderá contar com quatro atletas:

Paulo Ricardo: Pós-operatório de LCA

Denilson: Ruptura no tendão patelar

Fernandinho: Cirurgia no tendão de Aquiles

Bruno Marques: Lesão no púbis

Reencontro de craques

O duelo reserva um reencontro de ex-companheiros. O atacante do Retrô, Vagner Love e o ala do Bahia, Luciano Juba jogaram juntos no Sport, em 2022 e 2023. Em sua primeira temporada juntos, os jogadores disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro, terminando na 7ª colocação. Já em seu segundo ano juntos, foram campeões do Pernambucano, foram eliminados nas oitavas da Copa do Brasil, para o São Paulo, disputaram metade da segunda divisão do Brasileiro juntos e chegaram à final da Copa do Nordeste, onde Juba perdeu um dos pênaltis da final contra o Ceará.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, William José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Retrô: Fabián Volpi; Salomão, Mendonça (Robson), Rayan e Sávio; Jonas, Fabinho, Richard Franco e Iba Ly; Maycon Douglas (Mike) e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle



Ficha do jogo

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 19h30

Transmissão: Premiere

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Leo Simao Holanda (CE)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)