Neymar discute com torcedor após derrota do Santos na Vila; confira vídeo

Neymar, o craque da Seleção Brasileira completou 33 anos, em 2025 ( Raul Baretta/ Santos FC)

Os ânimos ficaram exaltados na Vila Belmiro após a derrota do Santos para o Internacional, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite dessa quarta-feira (23/7). Depois do apito final, Neymar discutiu com um torcedor que estava em um setor do estádio mais próximo ao gramado.

O registro foi feito pela transmissão da partida. O bate-boca entre o camisa 10 e o torcedor só foi interrompido após João Paulo, goleiro reserva do Santos, retirar Neymar do local. Confira:

Durante a partida, Neymar já havia sido flagrado discutindo com torcedores da mesma região do estádio. O atacante quase marcou o gol de empate do Santos nos acréscimos. A bola correu por alguns metros em cima da linha, o craque chegou a comemorar, mas o goleiro Rochet conseguiu fazer a defesa e evitar o segundo gol do Peixe.

Com a segunda derrota seguida, o Santos permanece na 17ª colocação, com 14 pontos, na zona do rebaixamento. A equipe volta aos gramados no sábado (26/7), quando joga contra o Sport na Ilha do Retiro.

