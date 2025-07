Recurso milionário da Prefeitura do Recife para Náutico, Sport e Santa Cruz será liberado

Prefeito do Recife entre os presidentes de Náutico, Sport e Santa Cruz (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

Após mais de um ano travado por questões jurídicas, o repasse de R$ 3 milhões da Prefeitura do Recife para os clubes Náutico, Sport e Santa Cruz finalmente será liberado. Cada clube receberá R$ 1 milhão, viabilizado por meio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

O repasse estava previsto para 2024, mas problemas técnicos e jurídicos relacionados a documentação dos clube impediram que as instituições recebessem o valor diretamente. A solução encontrada foi formalizar os convênios em nome da FPF, que agora aguarda apenas um parecer final da Procuradoria Geral para efetuar o repasse.

Segundo o presidente da Federação Pernambucano de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, os convênios firmados em nome da própria federação, viabilizou juridicamente a transferência. “No passado, devido a questões técnicas e jurídicas, os clubes não puderam ser beneficiados diretamente. A federação encontrou uma solução legal e vai repassar os valores integralmente, sem descontos”, afirmou o mandatário da FPF, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

Ações sociais como contrapartida

Em contrapartida ao recebimento dos valores públicos, os clubes deverão realizar projetos sociais nos bairros localizados próximos às suas sedes. As ações incluem atividades esportivas, educacionais e culturais para a comunidade, promovendo inclusão e fortalecimento do esporte de base.

Reforço ao futebol local

A iniciativa da Prefeitura do Recife, em parceria com a FPF, busca fortalecer o futebol pernambucano em um momento delicado para os clubes tradicionais da capital. Além do impacto no desempenho esportivo, o investimento deve gerar benefícios sociais em comunidades historicamente ligadas às torcidas e aos clubes.

Aporte extra para Santa Cruz e Náutico

Além dos recursos da Prefeitura, o presidente da FPF anunciou um aporte financeiro adicional para Santa Cruz e Náutico, obtido junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A medida tem como objetivo reforçar os elencos e as estruturas dos dois clubes na luta pelo acesso.

“É importantíssimo para o futebol de Pernambuco que Santa Cruz e Náutico conquistem o acesso. Estamos confiantes também no Central, que está com a situação financeira estabilizada”, finalizou.