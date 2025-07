Flamengo se aproxima da contratação de Sául Ñíguez, diz jornalista

Campeão do Mundial de Clubes de 2021 com o Chelsea, Saúl negocia contrato de três anos com o Flamengo

Saul Niguez pertence ao Atlético de Madrid (JOSE JORDAN / AFP)

Saúl Ñíguez pode ser o novo reforço do Flamengo. De acordo com o jornalista italino especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, o Atlético de Madrid já teria encaminhado a venda do meia para o clube carioca. O jogador estava emprestado ao Sevilla, em contrato que terminou no dia 30 de junho.

Até esta segunda-feira, Saúl tinha acordo para assinar com o Trabzonspor, da Turquia, por quatro anos. O espanhol embarcaria hoje para Trebizonda, mas desistiu da ida por questões familiares. Poucas horas depois, foi divulgada a informação da ida dele ao Flamengo.

Ainda segundo o jornalista, o clube Rubro-Negro negocia acerto de três anos com Saúl.

