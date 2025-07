Com gol de Pedro, Flamengo vence Fluminense e se firma em 2º

O camisa nova balançou as redes aos 40 minutos do segundo tempo e garantiu que o Flamengo se mantivesse perto da liderança

Pedro, atacante do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

Depois de ficar afastado por duas rodadas, Pedro voltou para fazer o que mais entende: gol. O camisa nove garantiu a vitória do Flamengo por 1 x 0 contra o Fluminense no clássico deste domingo (20/7). O resultado fez com que o Rubro-Negro chegasse aos 30 pontos e seguisse na briga pela liderança, ocupada no momento pelo Cruzeiro.

Pedro havia sido afastado dos gramados pelo treinador do clube. Filipe Luis afirmou que a razão foi má conduta do jogador nos treinos.

Apesar da dominância flamenguista durante toda a partida, as redes tinham dificuldade de balançar. Na primeira partida sem John Arias, o Fluminense mostrava timidez e tribulação para conseguir avançar no campo.

No segundo tempo, a equipe de Renato Gaúcho se retraiu ainda mais, e o Flamengo aproveitou. Perto do fim da partida, em cobrança de escanteio, Pedro apareceu na pequena área para mandar a bola para dentro do gol de carrinho.

