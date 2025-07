Galvão Bueno completa 75 anos, fortalece perfil 'investidor' e diminui presença na narração

Mesmo com os novos desafios, Galvão Bueno retomou as narrações este ano, em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil

Galvão Bueno (Reprodução)

Galvão Bueno completa 75 anos de vida nesta segunda-feira. O locutor, que tem contratos com a TV Bandeirantes e com a Amazon Prime Video, tem investido em outras frentes neste momento da carreira.

O comunicador iniciou a trajetória no jornalismo em 1974, na Rádio Gazeta-AM e posteriormente na TV Gazeta, em São Paulo. Galvão foi contratado pela Rede Globo em 1981, onde ficou até 1992. Naquele ano, o narrador acertou com a Rede CNT, para liderar um projeto esportivo na emissora.

Galvão Bueno voltou para a Globo em 1993. O jornalista anunciou a saída da emissora em 2022, após a Copa do Mundo disputada no Catar. Pela TV Globo, Galvão narrou diversas modalidades esportivas, com destaque para as coberturas de Jogos Olímpicos.

A partir de 2023, Galvão Bueno iniciou novas empreitadas na carreira. Um dos desafios foi ter seu próprio canal no YouTube, o "Canal GB". Neste ano de 2025, o comunicador ainda anunciou nas redes sociais que tornou-se sócio e conselheiro de um canal esportivo transmitido no YouTube e em empresas de TV por assinatura.

O jornalista é um dos responsáveis pelo N Sports. O canal, que surgiu como uma plataforma de streaming em 2018, é gerenciado pela "Ola Sports". Galvão Bueno participa de "decisões estratégicas e de conteúdo", além de auxiliar em novos produtos do canal.

"Estou muito feliz e empolgado em poder fazer parte da construção de um negócio dessa importância. É um verdadeiro privilégio estar ao lado de profissionais extremamente qualificados e de disciplinas diversas, o que na minha visão agrega ainda mais valor ao projeto", disse Galvão em junho.

Mesmo com os novos desafios, Galvão Bueno retomou as narrações este ano, em jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, na Amazon Prime Video. Já na TV Bandeirantes, comanda semanalmente o programa de debate "Galvão e Amigos".

O comunicador ainda dedica o tempo em outras áreas. Apaixonado por vinhos, Galvão Bueno criou, em 2006, a "Bueno Wines", com produções na Itália e no Brasil. Além disso, em uma fazenda no Sul do País, o jornalista cria cavalos da raça "Crioula".