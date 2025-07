Oscar sofre fratura em três vértebras e deve ficar fora dos campos por pelo menos um mês

O camisa 8 foi substituído aos 15 minutos do clássico contra o Corinthians neste sábado, no MorumBis

Oscar, meia do São Paulo (Rubens Chiri / São Paulo FC)

Principal reforço do São Paulo para esta temporada, o meia Oscar terá mais uma vez sua sequência de jogos interrompida. Avaliação clínica e exames de imagem diagnosticaram fratura de três vértebras lombares (L1, L2 e L3). O protocolo de tratamento estima o tempo de recuperação variando entre quatro e oito semanas, dependendo da evolução clínica e funcional.

"O quadro é estável, sem sinais de comprometimento neurológico", divulgou o São Paulo neste domingo. "O tratamento será conservador, com foco em controle da dor, repouso relativo e reabilitação progressiva."

Oscar foi substituído aos 15 minutos do clássico contra o Corinthians neste sábado, no MorumBis, após queda provocada por choque com José Martinez. O meia recebeu atendimento médico em campo, saiu e tentou retornar ao jogo, mas não suportou as dores Saiu de maca e deu lugar a Alisson. Ele foi levado ao hospital Albert Einstein, onde foi submetido a exames.

Das 15 rodadas disputadas pelo São Paulo no Brasileiro, Oscar ficou de fora de fora de 9, com problemas físicos. Depois de perder dois jogos (contra Bahia e Vasco), com lesão muscular, ainda antes da pausa para o Mundial de Clubes, o meia de 33 anos voltou contra o Flamengo no dia 12 de julho, jogou contra o Bragantino e fazia contra o Corinthians sua terceira partida seguida.

Com a vitória por 2 a 0 no clássico, o São Paulo deu um leve respiro na tabela de classificação. O time de Crespo soma 16 pontos, na 14ª posição, mas tem mais jogos do que a maioria dos adversários. Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o Juventude, que também está na parte de baixo da tabela (11 pontos), no estádio Alfredo Jaconi, na quinta-feira.