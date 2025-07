Wolverhampton acerta a contratação de Arias junto ao Fluminense, diz jornalista

Jhon Arias, meia-atacante do Fluminense (Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Destaque do Fluminense no Mundial de Clubes, o colombiano Jhon Arias está de mudança para o futebol da Inglaterra. O Wolverhamtpon chegou a um acordo com o clube carioca e está disposto a desembolsar algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões) para contar com o atleta.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, Arias já aceitou as bases salariais e tem viagem marcada para a realização dos exames médicos e ainda a assinatura de contrato.

No clube inglês, ele vai encontrar um velho conhecido dos tempos das Laranjeiras: o volante André. O atacante colombiano, de 27 anos, já havia várias vezes manifestado à diretoria o desejo de atuar no futebol europeu.

No Fluminense desde 2023, o atleta logo se tornou uma das referências da equipe. A sua chegada coincidiu com um período vencedor, onde ele ajudou a conquistar os títulos da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e também duas edições do Campeonato Carioca.

Sondado por clubes da Europa desde o início do ano, o Fluminense conseguiu segurar o atleta para a disputa do Mundial nos Estados Unidos. Com contrato vigente até 2028, ele teve o vínculo renovado em fevereiro e ostenta um dos maiores salários do elenco.