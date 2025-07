Três jogos movimentam o Brasileirão: confira quem entra em campo

Depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, três jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro. Confira

Fortaleza e Ceará se enfrentam neste domingo (13), às 20h30 (Thiago Gadelha / SVM)

O calendário do futebol brasileiro está de volta. Após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Brasileirão retornou neste final de semana. Após quase um mês de paralisação, as equipes voltaram a disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Corinthians x Bragantino – 13/7 – 19h – Neoquímica Arena

Cruzeiro x Grêmio – 13/7 – 20h30 – Mineirão

Fortaleza x Ceará – 13/7 – 20h30 – Castelão





No sábado (12/7), o Flamengo venceu o São Paulo por 2 x o e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Ainda pela tarde, o Internacional recebeu o Vitória em Porto Alegre e bateu a equipe de Recife por 1 x 0. O resultado fez o Colorado subir algumas posições na tabela. Às 18h30, Vasco e Botafogo jogaram na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi uma realização do Metrópoles Sports e terminou com vitória do estreante Davide Ancelotti. E o duelo que fechou o sábado foi entre Bahia x Atlético – MG, com vitória do tricolor por 2 x 1.

E neste domingo (13/7), acontecem mais três confrontos pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

