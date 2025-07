Chelsea x PSG: confira as escalações da final do Mundial de Clubes

A bola rola às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

Chelsea e PSG se enfrentam na grande final do Mundial de Clubes FIFA ( TIMOTHY A. CLARY / AFP e FRANCK FIFE / AFP)

Neste domingo (13), Chelsea e Paris Saint Germain se enfrentam pela final do Mundial de Clubes da FIFA. A partida acontece às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O confronto promete muitas emoções aos fanáticos pelo esporte.

Frente a frente, Chelsea e PSG têm campanhas bastante semelhantes no torneio. Ambos os clubes perderam em apenas uma ocasião, ainda na fase de grupos. No restante das partidas, foram cinco vitórias, em cinco jogos disputados. O time de Londres marcou 14 gols e sofreu cinco, enquanto a equipe parisiense foi às redes em 16 momentos, mas teve uma defesa bem mais sólida, com apenas um gol sofrido.

ÚLTIMOS 10 JOGOS DE CADA CLUBE

CHELSEA - 8 vitórias e 2 derrotas, com 20 gols marcados e 8 sofridos.

PSG - 9 vitórias e 1 derrota, com 31 gols marcados e 3 sofridos.



Escalações confirmadas para a grande final

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, João Neves e Vitinha; Kvaratskhelia, Dembélé e Doué. Técnico: Luis Enrique.