Rayssa Leal é campeã da SLS Brasília. Assista às manobras

Rayssa Leal foi campeã da terceira etapa da Street League Skateboarding (SLS) (Samuel Reis / Especial Metrópoles)

A skatista Rayssa Leal, de 17 anos, brilhou neste domingo (13/7) ao conquistar o título da terceira etapa da Street League Skateboarding (SLS), realizada pela primeira vez em Brasília.

A competição reuniu nomes de peso do skate street e estreou no Brasil o formato Spot Takeover, que permite sete manobras por atleta, com as três melhores notas computadas no resultado final. Em caso de empate no geral, o atleta que possuir o melhor “trick” vence.

Com performance sólida e precisa, Rayssa somou 21,8 pontos, abrindo quase oito pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Gabriela Mazetto, que totalizou 14 pontos. A sua maior nota veio na sexta manobra: a “Fadinha” fez com êxito um 360 backflip na escada e conquistou 8 pontos.

Mostrando equilíbrio, criatividade e confiança desde as primeiras manobras, Rayssa impôs um ritmo forte que nenhuma das adversárias conseguiu acompanhar, garantindo mais um título em sua vitoriosa carreira no skate.

Veja as manobras em Metrópoles