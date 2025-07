Proposta da Conmebol por 64 seleções na Copa perde força; entenda

A Argentina é a atual seleção campeã mundial (Paul ELLIS / AFP)

Com a comemoração do centenário da Copa do Mundo, em 2030, a Conmebol segue firme com a proposta de que o número de seleções participantes fosse ampliado para 64 equipes. Contudo, o projeto não foi bem recebido pelas demais entidades de futebol, como a Uefa e Concacaf, com chances baixas que seja aceito pela Fifa.

A Copa do Mundo irá completar cem anos desde a primeira edição do torneio, em 1930, no Uruguai. As sedes do Mundial em 2030 serão Espanha, Portugal e Marrocos. Contudo, por conta da data comemorativa, três partidas serão disputadas na América do Sul. O desejo da Conmebol era de que pelo menos um grupo jogasse toda a primeira fase no continente.

A Copa de 2026, que terá sede tripla de Estados Unidos, Canadá e México, já passou por um aumento de 16 seleções. Posteriormente, a maior competição de futebol do mundo contava 32 equipes, mas a Fifa optou por ampliar o formato para 48 times. A entidade não vê necessidade de uma nova modificação.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES