Bahia x Fortaleza: veja onde assistir, horário e escalações das quartas de final da Copa do Nordeste

Bahia e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste de 2025 (Letícia Martins/EC Bahia)

Bahia e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador. O confronto acontece nesta quarta-feira (09), às 21h30, e conta com transmissão pelo SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Premiere (TV fechada) e Disney+ (streaming).

O Bahia chega para o duelo como dono da melhor campanha geral da fase de grupos da Copa do Nordeste. Além de vir de duas vitórias seguidas, na eliminação contra o Náutico pela Copa do Brasil e a vitória larga contra o Bragantino pela 12ª rodada da Série A. A equipe do Fortaleza, atual campeã do campeonato, busca superar uma das suas piores temporadas dos últimos anos. Já são sete partidas sem vencer, com um empate e seis derrotas seguidas. As equipes se enfrentam após ambas ficarem 27 dias fora dos gramados, devido ao Mundial de Clubes. O jogo acontece em partida única, onde o empate leva a decisão para os pênaltis.

O Tricolor de Aço vai a campo em busca de sua terceira vitória seguida. O time comandado por Rogério Ceni vem de quatro vitórias seguidas jogando como mandante, e agora confia mais uma vez na força da Fonte Nova para avançar às semifinais.

O Bahia terá dois desfalques importantes para o confronto, o zagueiro Kanu e o meia Thaciano estão fora por lesão e suspensão, respectivamente. Para a vaga de Kanu, o zagueiro de 23 anos, Ramos Mingo, é a opção mais provável. Já para a vaga de Thaciano, Jean Lucas deve preencher a vaga no meio.

Fortaleza

O Leão do Pici visita a Fonte Nova com o objetivo de girar a chave e mudar o rendimento do time na temporada. O ano é difícil para o torcedor leonino, a equipe do Fortaleza se classificou apenas na 4ª colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, foi eliminado pelo Retrô na Copa do Brasil e se encontra na 18ª colocação da Série A do Brasileiro. Mesmo em um ano conturbado, o time tricolor conseguiu se classificar para as oitavas de final da Libertadores, onde enfrenta o Vélez, no dia 12 de agosto.

A equipe comandada por Vojvoda passou por mudanças no elenco e vai a Salvador sob pressão da torcida leonina. Nos 27 dias de parada para o Mundial, o Fortaleza teve três jogadores chegando ao clube e cinco saindo. São eles:

Chegaram: Matheus Pereira, Adam Bareiro e José Herrera.

Sairam: Felipe Jonatan, Pol Fernández, Pedro Augusto, Titi e Dylan Borrero.

Para o confronto, o Fortaleza terá Moisés, Zé Welison e Bruno Pacheco fora por lesão. Dando vaga a Lucas Sasha e Kuscevic no time titular.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

Nos últimos dois anos, Bahia e Fortaleza se enfrentaram em cinco ocasiões, sendo quatro pela Série A do Brasileiro e um pela Copa do Nordeste. O duelo é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. Na partida pela competição regional, o Tricolor de Aço

Últimos cinco confrontos:

Fortaleza 4 x 1 Bahia (Série A - 2024)

Bahia 1 x 0 Fortaleza (Série A - 2024)

Bahia 2 x 0 Fortaleza (Série A - 2023)

Fortaleza 0 x 0 Bahia (Série A - 2023)

Bahia 0 x 3 Fortaleza (Copa do Nordeste - 2023)

FICHA DO JOGO

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino; Marinho, Lucero e Breno Lopes.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Competição: Copa do Nordeste

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 21h30

Transmissão: SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Premiere (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Árbitro: Antônio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo (PI) e Mauro Cezar Evangelista (PI)

VAR: José Ricardo Vasconcellos (AL)