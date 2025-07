Confiança elimina Vitória e se classifica para a semifinal da Copa do Nordeste de 2025

Confiança e Vitória jogaram a primeira partidas das quartas de final da Copa do Nordeste de 2025 (Victor Ferreira/ Vitória)

Na última terça-feira (08), às quartas de final da Copa do Nordeste se iniciaram no duelo entre Vitória e Confiança, onde a equipe sergipana terminou levando a melhor, se classificando para as semifinais da competição regional. Com a campanha, o Dragão igualou sua melhor marca no torneio, quando também chegou aos quatro melhores, em 2020.

A classificação veio nos acréscimos do segundo tempo, quando Rafinha marcou o gol salvador para a equipe sergipana. A vitória do Dragão pôs fim a sequência de quatro jogos sem vencer entre Série C e Copa do Nordeste. Nas semifinais, o Confiança vai enfrentar o vencedor da partida entre CSA e Ferroviário, que acontece nesta quarta-feira (09), às 19h.

A classificação frente ao Vitória tem um tom de surpresa, por conta da situação do Confiança na Série C do Campeonato Brasileiro, onde se encontra na penúltima colocação, à frente apenas do Retrô. Outro ponto, é que a última vitória do time comandado por Luiz Henrique, fora de casa, aconteceu há quase quatro meses.

Na terceira divisão, o Confiança soma nove pontos em 11 jogos. Sendo duas vitórias, três empates e seis derrotas. Tem a terceira pior campanha fora de casa, sem somar nenhuma vitória e também se encontra entre os quatro piores mandantes.

A equipe sergipana volta a campo no próximo sábado (12), às 17h, onde enfrenta o Itabaiana, pela 12ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida será uma reedição da final do Campeonato Sergipano deste ano, onde o Confiança levou a melhor.



Vitória

Com mais uma eliminação no ano, a equipe do Vitória agora disputa apenas o Campeonato Brasileiro, após ser eliminada da Sul-Americana, Copa do Brasil e agora, Copa do Nordeste.

Com a derrota, a equipe comandada por Thiago Carpini chegou ao seu 6º jogo sem vencer, onde foram quatro derrotas e dois empates, com apenas um gol marcado. O Leão da Barra volta a campo no próximo sábado (12), onde enfrenta o Internacional, pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão.

COPA DO NORDESTE

Nesta quarta-feira (09), os confrontos das semifinais serão definidos após os resultados das partidas entre:

CSA x Ferroviário - 19h

Bahia x Fortaleza - 21h30

Sport x Ceará - 21h30