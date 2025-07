Gabigol, do Cruzeiro, é absolvido por acusação de fraude em exame antidoping

Gabigol, atacante do Cruzeiro (Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante cruzeirense Gabigol foi absolvido do processo em que tinha sido acusado de fraudar um exame antidoping, realizado em abril de 2023, quando ainda era jogador do Flamengo. A Corte Arbitral do Esporte (CAS), em comunicado nesta sexta-feira, deu provimento ao recurso do jogador contra a União Federal do Brasil e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) referente a uma possível violação das regras antidoping. Assim, a suspensão de 24 meses dada ao atleta foi anulada.

A punição havia sido aplicada em março do ano passado e teria validade até abril deste ano. O jogador, no entanto, seguiu liberado para participar de treinos e jogos graças a um efeito suspensivo, que tinha validade até o julgamento do recurso.

Caso fosse considerado culpado neste episódio, Gabigol cumpriria a pena e ficaria sem atuar e treinar pela equipe de Belo Horizonte até a decisão oficial do caso.

Nesta segunda fase do julgamento, o artilheiro não esteve presente na Suíça para acompanhar os trabalhos, mas foi representado pelo seu advogado. A Corte definiu três árbitros para analisar o recurso da defesa do atleta.

Em nota, a CAS informou que "o Painel determinou que, embora o comportamento do Sr. Barbosa tenha sido totalmente desprovido de cooperação, ele não pode ser considerado como 'adulteração' segundo o Código Mundial Antidoping (WADC) e não atinge o limite de uma ADRV", (violação da regra antidopagem) na sigla em inglês".

Ainda de acordo com o comunicado, "o Painel enfatizou que tal comportamento poderia ter constituído uma ADRV, caso os DCOs (oficiais de controle de doping) tivessem notificado o Sr. Barbosa adequadamente ou adotado uma abordagem mais enérgica, informando-o de que não tolerariam atrasos no comparecimento à estação de controle de doping, nem qualquer tipo de comportamento obstrutivo".