Taxação sobre prêmios de Palmeiras e Flu ultrapassa R$ 50 milhões; entenda

Representantes do Brasil nas quartas da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Fluminense terão que lidar com os altos impostos dos EUA

Estêvão, atacante do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

Além da fase final da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras e Fluminense têm outros motivos para se preocuparem em terras americanas. As equipes brasileiras tentam evitar uma taxação do governo dos Estados Unidos, que pode tirar quase um terço do valor das premiações.

Palmeiras e Fluminense já arrecadaram cerca de R$ 220 milhões por vitórias, empates e classificações até as quartas de final do Mundial. O percentual de tributação federal sobre este valor é de 30%. Sendo assim, cada um dos clubes pagará R$ 65 milhões pela premiação.

A situação ainda pode aumentar, pois ainda há a possibilidade de incidência de impostos estaduais, municipais e administrativas.

