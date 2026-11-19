Tchouaméni renova com Real Madrid até 2032
O meio-campista, que defende a seleção francesa e chegou ao clube em 2022 vindo do Monaco, se consolidou como uma das principais peças do atual elenco merengue
Publicado: 19/11/2026 às 16:54
Aurelien Tchouameni, volante do Real Madrid (FILIPPO MONTEFORTE / AFP)
O volante francês Aurélien Tchouaméni renovou seu contrato com o Real Madrid até 2032, informou o clube 'merengue' nesta quinta-feira (19).
Tchouaméni, cujo contrato anterior terminava em 2028, "permanece vinculado ao clube até junho de 2032", afirmou o gigante da capital espanhola em um comunicado.
O meio-campista, que defende a seleção francesa e chegou ao clube em 2022 vindo do Monaco, se consolidou como uma das principais peças do atual elenco 'merengue', sob o comando do técnico português José Mourinho.
Nas cinco temporadas em que defendeu a camisa do Real Madrid, Tchouaméni, de 26 anos, disputou 208 partidas e acumulou uma importante coleção de troféus.
Entre seus títulos, destacam-se uma Liga dos Campeões, duas Supercopas da Europa, um Mundial de Clubes, uma Copa Intercontinental, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.
O volante francês também é presença constante em sua seleção, pela qual disputou 50 partidas e conquistou a Liga das Nações da Uefa em 2021.