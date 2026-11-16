Ronaldinho em campo pelo Ravenna (Stefano Rellandini/AFP)

Principal atração do Ravenna, time da terceira divisão da Itália, na vitória sobre o Forli por 2 a 0 neste domingo, o craque Ronaldinho Gaúcho, de 46 anos, vai ter a camisa do jogo leiloada. A partida marcou o retorno do astro de 46 anos aos gramados.

A iniciativa é uma ação em conjunto que engloba o time italiano e a MatchWornShirt (MWS) plataforma especializada na venda de material esportivo utilizado por atletas. O leilão, aberto neste domingo, vai ficar disponível até o dia 25 e, até o momento, a peça já teve lances no valor pouco acima de R$ 17 mil.

A camisa, que conta com o autógrafo do jogador, vem chamando a atenção dos amantes do esporte e 42 usuários já fizeram lances na tentativa de arrematar o uniforme. Outros itens utilizados por Ronaldinho como meiões, calção e chuteira também estão no catálogo da promoção. Uma minibola autografada e uma camisa de edição especial da agremiação italiana integram a coleção.

O objetivo é aproveitar esses itens utilizados pelo craque brasileiro para atrair e aproximar a relação dos fãs com esse momento na carreira de Ronaldinho.

Pentacampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia, ele foi anunciado como um dos acionistas minoritários do Ravenna. O programa é liderado pelo empresário e presidente do clube, Ignazio Cipriani. Nesse projeto que envolve futebol e marketing, o dirigente vai em busca de investidores para alavancar a marca do clube internacionalmente.

A equipe aparece na segunda colocação do Grupo B da terceira divisão com 32 pontos e tem seis a menos que o Spezia, líder da chave. Apenas o primeiro colocado garante acesso diretamente para a segunda divisão.

Por enquanto, não existe um planejamento para que ele dispute outros jogos. A sua presença neste domingo surgiu como uma estratégia da diretoria para dar uma maior visibilidade ao clube dentro do cenário internacional.