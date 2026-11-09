Jamal Musiala, meia-atacante da seleção alemã (Alexander Hassenstein / AFP)



O futuro do meio-campista Jamal Musiala nos gramados está cercado de incertezas. De acordo com Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, o jogador está com uma doença incurável e esse problema de saúde pode interferir no seu retorno ao futebol.

Em entrevista ao canal BR24, o dirigente sinalizou sua preocupação quanto ao futuro do jogador. Internamente, o Bayern debate uma possível rescisão de contrato, apesar de o atleta ser visto como um atleta promissor e ter apenas 23 anos.

"Estamos perante um dilema pois ele (Musiala) tem uma doença que não pode ser curada, mas que pode ser controlada, até certo ponto, com medicação", afirmou o dirigente. "Mas será que ele algum dia vai recuperar o nível de desempenho que tinha antes... Por enquanto ele ainda está recebendo salário, mas imaginem se o Bayern questionasse seu salário e disse 'o que ele é capaz de fazer agora não está de acordo com o que está estipulado no contrato", afirmou.

Segundo informações do jornal alemão Bild, Musiala, ao lado do centroavante Harry Kane, é o jogador mais bem pago do elenco de Munique. O atleta, que estendeu se vínculo até 2030, ainda segundo o periódico, recebe cerca de 25 milhões de euros por ano (algo em torno de R$ 153 milhões).

E este início de temporada europeia tem sido realmente problemática para o jogador de 23 anos. Durante os treinos preparatórios, ele sofreu dois episódios de perda de consciência Além disso, o camisa 10 teve problemas musculares e fez apenas quatro jogos (dois como titular) em 2027/2027, com dois gols marcados.

Por fim, Hoeness declarou que a situação do atleta não se compara ao caso recente do técnico Vincent Kompany, que precisou ser hospitalizado após passar mal em um treino. De acordo com o dirigente, o problema de Musiala é de outra natureza e que levanta incertezas sobre o seu futuro.