Harry Kane e Alexia Putellas são eleitos melhores do mundo na Bola de Ouro 2026

Atacante inglês conquista prêmio inédito na carreira, enquanto espanhola alcança marca pela terceira vez

Harry Kane e Alexia Putellas, vencedores da Bola de Ouro 2026 (FRANCK FIFE/AFP)

Harry Kane, do Bayern de Munique e da seleção inglesa, e Alexia Putellas, do London City Lionesses e da seleção espanhola, venceram a Bola de Ouro 2026 como melhor jogador e melhor jogadora do mundo, respectivamente.

Os vencedores foram anunciados nesta segunda-feira (26), durante a 70ª edição da tradicional premiação organizada pela revista francesa France Football, no London Palladium Theatre, em Londres.

A conquista de Kane coroa uma temporada de números expressivos. Aos 33 anos, o atacante marcou 73 gols em 65 partidas, somando as atuações pelo Bayern de Munique e pela seleção inglesa em 2025/26. Pela Inglaterra, balançou as redes seis vezes na Copa do Mundo, competição em que a equipe terminou na terceira colocação.

Pelo Bayern, conquistou três títulos: Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Supercopa da Alemanha. Esta foi a oitava indicação do inglês ao Ballon d’Or masculino.

Já Putellas recebeu a terceira Bola de Ouro da carreira, depois de uma temporada de destaque pelo Barcelona, ex-clube, marcada por quatro títulos e 34 participações diretas em gols.

Em 43 partidas pelo time catalão, Putellas marcou 20 gols e deu 14 assistências. Conquistou Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões feminina, Copa da Rainha e Supercopa da Espanha.

Os vencedores foram escolhidos por jornalistas especializados de diferentes países. O júri responsável pela votação é composto por um jornalista por país selecionado de acordo com o ranking da Fifa. Na categoria masculina, participam representantes dos 100 países mais bem colocados no ranking; no feminino, a votação reúne jornalistas de 50 países.

A cerimônia também premiou destaques individuais e coletivos em diferentes categorias, com forte presença espanhola entre os vencedores. O domínio refletiu tanto o título da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, que representou o bicampeonato mundial, quanto a campanha vitoriosa do Barcelona no futebol feminino.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Kane encerra espera de 25 anos da Inglaterra

O anúncio de Melhor Jogador do Mundo foi feito por Ronaldo Fenômeno, duas vezes ganhador da Bola de Ouro. A conquista de Kane também encerrou um longo intervalo para o futebol inglês: o último jogador do país a vencer a premiação havia sido Michael Owen, atacante do Liverpool, em 2001. Foram 25 anos de espera até um novo inglês levantar o troféu.

O resultado também encerrou um jejum do Bayern de Munique. O último jogador do clube alemão a conquistar a Bola de Ouro havia sido Karl-Heinz Rummenigge, em 1981. Assim, Kane voltou a colocar um atleta do time bávaro no topo da premiação após 45 anos.

Além de ser eleito o melhor jogador do mundo, Kane também recebeu o Troféu Gerd Müller 2026, concedido ao maior artilheiro da temporada anterior.

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Espanhóis dominam os prêmios individuais

A presença espanhola foi um dos destaques da Bola de Ouro 2026. Além de Putellas, outros nomes do país venceram categorias importantes da premiação.

Lamine Yamal, do Barcelona, recebeu o Troféu Kopa masculino, destinado ao melhor jogador sub-21. No feminino, Vicky López, também do clube catalão, venceu o prêmio equivalente. Os dois são espanhóis.

Entre os goleiros, Unai Simón, do Athletic Bilbao, conquistou o Troféu Yashin masculino, enquanto Cata Coll, do Barcelona, venceu a categoria feminina. Os dois também são espanhóis.

A lista de vencedores nacionais foi completada pelos treinadores Luis de la Fuente, da seleção espanhola, eleito melhor técnico masculino, e Pepe Romeu, do Barcelona, premiado como melhor técnico feminino.

O domínio espanhol foi associado ao título da seleção masculina na Copa do Mundo de 2026 e ao desempenho do Barcelona no futebol feminino, com quatro conquistas na temporada, incluindo a Liga dos Campeões.

Entre os artilheiros, além de Kane, vencedor do Troféu Gerd Müller masculino, a mexicana Charlyn Corral, do Pachuca, recebeu o prêmio feminino de maior goleadora da temporada.

PSG vence como melhor clube

Na disputa de melhor clube masculino, o Paris Saint-Germain conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo. O Flamengo esteve entre os indicados à categoria, mas não levou a honraria.

No futebol feminino, o Barcelona foi eleito o melhor clube do ano.