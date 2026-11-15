Após 11 anos, Ronaldinho volta aos gramados e atua na Série C Italiana

Aos 46 anos, brasileiro foi titular do Ravenna e participou da jogada do primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì

Ronaldinho em campo na Itália (Stefano Rellandini/AFP)

Após 11 anos longe dos gramados em partidas oficiais, Ronaldinho Gaúcho voltou a atuar neste domingo (15). Aos 46 anos, o brasileiro foi titular do Ravenna e atuou por 45 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Forlì, em confronto válido pela Série C do Campeonato Italiano.

O retorno do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira aconteceu em meio ao novo projeto esportivo do clube italiano, do qual Ronaldinho é sócio e acionista. Em campo, o craque disputou todo o primeiro tempo e participou da jogada que originou o primeiro gol da partida.

A presença do brasileiro despertou a atenção dos torcedores e marcou um momento especial para o jogador, que não descartou a possibilidade de voltar a atuar em outras partidas da equipe.

Ronaldinho não descarta novos jogos

Em entrevista à Sky Sport Italia após a partida, Ronaldinho comentou a experiência de voltar a jogar futebol profissionalmente. O brasileiro destacou a felicidade de reencontrar o ambiente do vestiário e sentir novamente a experiência de estar em campo.

"Esses 45 minutos passaram rápido demais. No futebol, sempre foi assim para mim. Jogar me deixa feliz. Encontrar esses momentos no vestiário, reviver tudo isso, é magnífico. Futebol é a melhor coisa que já tive na vida", afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de disputar outros jogos pelo Ravenna, o ex-jogador deixou a decisão em aberto e condicionou um eventual retorno a um convite do presidente do clube.

"Um retorno? Ainda não sei. Não descarto a possibilidade de voltar, depende do presidente. Se ele me ligar, eu volto", declarou.

Relação com o projeto do Ravenna

A participação de Ronaldinho no clube italiano vai além das quatro linhas. O brasileiro adquiriu uma participação societária no Ravenna e integra um projeto liderado pelo empresário Ignazio Cipriani, que busca ampliar a projeção internacional da equipe e atrair novos investidores.

O objetivo esportivo é levar o Ravenna à Série A do Campeonato Italiano pela primeira vez em sua história. A presença do brasileiro também funciona como um importante ativo para fortalecer a marca do clube internacionalmente.



