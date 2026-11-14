Argentina perde para o Uruguai em primeiro jogo sem Messi

Leonardo Balerdi, contra, e Maximiliano Araújo marcaram os gols da vitória da Celeste, enquanto Julián Álvarez descontou para a Argentina

Nico Paz, meio-campista da seleção argentina (Luis ROBAYO / AFP)

Na primeira partida da seleção argentina após a aposentadoria de Lionel Messi, a Albiceleste foi derrotada nesta sexta-feira (13) por 2 a 1 pelo Uruguai, em um amistoso disputado no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.

Leonardo Balerdi (47 minutos, contra) e Maximiliano Araújo (53') marcaram os gols da vitória da Celeste, enquanto Julián Álvarez (72') descontou para a Argentina.

A partida foi disputada em uma Bombonera que recebeu apenas cerca de 20 mil espectadores para acompanhar a seleção vice-campeã mundial, um público equivalente a aproximadamente 40% da capacidade do estádio. O cenário foi marcado pela ausência de Messi e pelos altos preços dos ingressos estabelecidos pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

A equipe comandada por Diego Forlán venceu a 198ª edição do Clássico do Rio da Prata e conquistou mais uma vitória para o Uruguai, que agora soma 59 triunfos e 46 empates, contra 92 vitórias da Argentina.

Na próxima terça-feira, em outros amistosos da data internacional da Fifa, a Argentina receberá a Costa Rica, em Córdoba, em sua última partida do ano, enquanto o Uruguai jogará em casa contra a República Dominicana, em Maldonado.