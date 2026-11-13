Goleiro Jesús Owono, do Andorra, é suspenso por 12 jogos após morte de Jesús de Miguel

O Comitê de Competição, órgão disciplinar da RFEF, lembrou que a avaliação da ação de Owono se baseou nos "fatos expressamente registrados na súmula da arbitragem"

Jesus Owono, goleiro do FC Andorra (Gabriel BOUYS / AFP)

O goleiro Jesús Owono, do Andorra, foi suspenso por 12 jogos por conta da entrada que acabou causando a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta sexta-feira (13).

Owono saiu para afastar uma bola no meio-campo durante um jogo da segunda divisão, no dia 2 de novembro, e se chocou com De Miguel, que após o impacto foi levado a um hospital, onde faleceu no dia seguinte.

O Comitê de Competição, órgão disciplinar da RFEF, lembrou que a avaliação da ação de Owono se baseou nos "fatos expressamente registrados na súmula da arbitragem".

Nela, "consta que o jogador foi expulso por 'atingir bruscamente um adversário com a perna levantada, utilizando força excessiva, no momento em que a bola estava em disputa'".

"A própria descrição da arbitragem permite constatar a gravidade especial da ação", acrescentou a decisão do Comitê de Competição, publicada nesta sexta-feira.

Por isso, Owono foi punido com a pena esportiva máxima prevista no artigo 102 do código disciplinar.

Este artigo prevê uma punição de quatro a 12 jogos por "agir de maneira violenta contra um(a) adversário(a), originando consequências danosas ou lesivas consideradas graves, seja por sua própria natureza ou pelo período de inatividade que possam acarretar".

Owono atropelou De Miguel no momento em que o atacante do Tenerife se preparava para dominar uma bola no meio-campo, em jogo válido pela 12ª rodada da segunda divisão espanhola entre Tenerife e Andorra, no dia 2 de novembro.

O atacante ficou caído e recebeu atendimento no gramado, antes de ser levado para um hospital em Tenerife.