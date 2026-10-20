Ten Hag diz que Cristiano Ronaldo decepcionou no Manchester United

Dupla trabalhou junta por cerca de 5 meses no United, de julho até novembro de 2022, antes da rescisão do contrato do camisa 7

Erik Ten Hag e Cristiano Ronaldo em tempos de Manchester United (ADRIAN DENNIS / AFP)

O ex-técnico do Manchester United Erik ten Hag disse que Cristiano Ronaldo decepcionou a equipe durante sua passagem pelo clube inglês. O astro português estava de volta ao United quando Ten Hag foi contratado em 2022.

A relação do treinador holandês com CR7 se estremeceu rapidamente e o atacante se recusou a entrar em campo depois de começar no banco em uma vitória sobre o Tottenham em outubro de 2022.

Cristiano não foi relacionado para o jogo seguinte, contra o Chelsea, e deu uma entrevista explosiva dizendo que se sentia traído pelo clube e que não respeitava Ten Hag.

No mês seguinte, jogador e diretoria chegaram a um acordo mútuo para encerrar o contrato.

"Ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque tínhamos planejado [a temporada] com ele", declarou Ten Hag em uma entrevista ao jornal The Athletic.

"Obviamente, ele é um dos melhores da história do futebol. Eu o respeitava muito, mas naquele momento, como treinador, precisei tomar uma decisão racional e manter os jogadores que admiro no time", acrescentou.

O holandês afirmou que Cristiano abandonou treinamentos e não completou a corrida que foi imposta aos jogadores após a derrota por 4 a 0 para o Brentford naquela temporada.

"Eu o confrontei sobre isso. Muitas vezes eu disse: 'Ronnie, todos querem trabalhar para você, para que você esteja na posição certa, mas se você não consegue chegar à área, não consegue fazer gols'. Ele não foi capaz de fazer isso", disse Ten Hag.

"Ele não corria nem com a posse de bola, nem sem ela. O motivo é que ele não se preparou", continuou.

Ten Hag também mencionou promessas não cumpridas pela diretoria antes de sua demissão em 2024, pouco depois de ter renovado contrato.

O técnico holandês atribuiu ao United alguns de seus problemas, afirmando que se sentiu humilhado quando o escocês Scott McTominay foi vendido ao Napoli sem o seu consentimento.

"Eu disse: 'Não vendam o Scott McTominay', e no fim o venderam. É claro que fiquei envergonhado e decepcionado", disse Ten Hag, mencionando também que pediu as contratações de Harry Kane, Declan Rice e Frenkie de Jong.

"Prometeram lealdade, apoio e comunicação, prometeram que estávamos alinhados. Conversamos sobre os problemas, mas não cumpriram as promessas", lamentou o treinador.