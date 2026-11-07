Arsenal vence no sufoco, aproveita novo tropeço do City e abre vantagem na Premier League

O time de Londres lidera a Premier League com 27 pontos em 10 rodadas, 6 a mais do que o Manchester City

Martin Odegaard, meio-campista do Arsenal (HENRY NICHOLLS / AFP)

Atual campeão, o Arsenal precisou de paciência para furar o sistema defensivo do recém-promovido Hull neste sábado, mas o capitão Martin Odegaard marcou aos 27 minutos do segundo tempo e decretou a vitória por 1 a 0. O time de Londres lidera a Premier League com 27 pontos em 10 rodadas, 6 a mais do que o Manchester City, que sofreu a terceira derrota consecutiva no Inglês.

Após sete vitórias nas sete primeiras rodadas, o time de Enzo Maresca estacionou nos 21 pontos e neste sábado foi superado pelo Nottingham Forest por 3 a 1. O City pode encerrar a rodada na terceira posição, já que o Brighton, que tem 19 pontos, enfrenta, em casa, o Brentford neste domingo.

Diante de sua torcida, no Emirates Stadium, em Londres, o Arsenal teve o controle do jogo (67% de posse de bola), foi presente no setor ofensivo com 21 finalizações (10 na direção correta), mas também correu risco nos contra-ataques do Hull. O alívio para o líder do campeonato só veio pouco depois da metade do segundo tempo, quando goleiro Tzolakis, do Hull, não conseguiu segurar o chute de Madueke. Odegaard aproveitou para marcar seu terceiro gol na Premier League.

Mais tarde, o City entrou em campo no City Ground, estádio do Nottingham Forest, já ciente do resultado do rival e fez um início de jogo muito ruim. Com apenas 18 minutos, o time de Manchester já perdia por 2 a 0. O Forest, que não havia marcado nas quatro primeiras partidas em casa no Inglês, aproveitou desarmes e contra-ataques rápidos para abrir vantagem.

Aos 6, o zagueiro brasileiro Jair Cunha roubou a bola de Gvardiol na intermediária defensiva do City, avançou e bateu rasteiro, cruzado, no canto direito de Donnarumma para fazer 1 a 0. Os donos da casa aumentaram em um rápido contra-ataque aos 18 Delap saindo do campo defensivo do Forest avançou em velocidade pela parte central e pouco depois de invadir a área bateu cruzado no alto.

O City ensaiou uma reação e voltou para o segundo tempo com Nico O'Reilly entrou no lugar de Gvardiol e Matheus Nunes, na vaga de Guéhi. Aos 7, Cherki apareceu na entrada da área e bateu de primeira para fazer 2 a 1. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas mais uma vez foram vítimas do contra-ataque do Forest aos 28.

Gibbs-White arrancou pelo meio da defesa do adversário e tocou para Delap na esquerda. O atacante finalizou forte, de pé esquerdo, e marcou seu segundo no jogo. O centroavante de 23 anos, que chegou ao time nesta temporada vindo do Chelsea, não marcava desde a quarta rodada da Premier League, em 12 de setembro, na vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa.

Aos 41, Delap foi aplaudido de pé ao ser substituído pelo brasileiro Igor Jesus. A primeira vitória em casa na Premier League tirou momentaneamente o Forest da zona de rebaixamento, pulando da 19ª para a 16ª posição com 10 pontos. Já City vai para a Data Fifa vendo o Arsenal com 6 pontos de vantagem no topo da classificação.

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