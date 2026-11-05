Harry Kane prolonga contrato com o Bayern de Munique até 2029
Eleito o melhor jogador do mundo na semana passada, Harry Kane agora estende seu contrato com o clube bávaro até 2029
Publicado: 05/11/2026 às 07:08
Harry Kane, centroavante do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)
O atacante inglês Harry Kane, que venceu na semana passada o prêmio Bola de Ouro, prolongou o contrato por mais duas temporadas com o Bayern de Munique, até 2029, anunciou nesta quinta-feira (5) o clube alemão.
Kane, de 33 anos, é o atual capitão e maior artilheiro da história da seleção da Inglaterra, com 91 gols.
O inglês chegou ao clube alemão em 2023. Sua melhor temporada foi a de 2025/26, o que lhe permitiu, há 10 dias, conquistar a Bola de Ouro.
"Sinto-me em casa no Bayern", afirmou o atacante em um comunicado do clube.
"Toda a minha família está muito feliz aqui, eu queria ficar e me alegra o que vem pela frente. Quero continuar ganhando títulos com este grande clube", acrescentou o jogador.
Em três temporadas com o Bayern, Harry Kane inaugurou e ampliou sua galeria de títulos, até então vazia, apesar de vários prêmios individuais antes de chegar ao clube bávaro. Ele conquistou dois campeonatos da Alemanha (2025 e 2026), uma Copa da Alemanha (2026) e duas Supercopas (2025 e 2026).
Em 161 partidas pelo Bayern, Kane marcou 156 gols em todas as competições.
Kane foi a contratação mais cara da história do Bayern, que pagou quase 100 milhões de euros ao Tottenham.