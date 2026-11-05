Bournemouth mantém campanha 100% na Liga Europa; Milan sofre 3ª derrota em 4 jogos

Com gols de brasileiros, os 'Cherries' venceram por 3 a 1 o Sparta Praga

Evanilson, atacante brasileiro do Bournemouth (Divulgação / Bournemouth)

O Bournemouth manteve seu aproveitamento de 100% na Liga Europa nesta quinta-feira (5), ao virar o placar para vencer por 3 a 1 o Sparta Praga, que terminou a partida com um jogador a menos, enquanto o Milan, comandado pelo técnico Ruben Amorim, sofreu sua terceira derrota em quatro jogos.

O atacante gambiano Ebrima Singhateh arrancou do seu próprio campo para marcar um belo gol numa jogada individual, colocando o Sparta em vantagem na República Tcheca, logo após o meio-campista Lewis Cook, do Bournemouth, acertar a trave em uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo.

O Sparta teve Tobias Guddal expulso antes do intervalo, e o Bournemouth chegou ao empate com Tyler Adams, no segundo tempo (57').

O centroavante brasileiro Evanilson colocou os 'Cherries' à frente no placar a nove minutos do fim, e seu compatriota Rayan marcou o terceiro gol na reta final. Com as contribuições dos reservas, o Bournemouth - estreante em competições europeias - assumiu a liderança, chegando a sua quarta vitória consecutiva.

A equipe de Marco Rose venceu todas as suas últimas sete partidas, considerando todas as competições, antes de enfrentar o Ipswich, fora de casa, pela Premier League, no próximo fim de semana.

O Milan perdeu por 2 a 0 em casa para o Ferencváros, com a equipe húngara seguindo o ritmo do Bournemouth e preservando seu aproveitamento de 100% na competição europeia.

O haitiano Lenny Joseph marcou duas vezes no segundo tempo, no San Siro, garantindo ao Ferencváros uma vitória merecida sobre o sete vezes campeão europeu, mesmo com a expulsão de Bamidele Yusuf.

O Milan está fora da zona dos 24 primeiros colocados, somando apenas três pontos na metade da fase de liga.

O Crystal Palace arrancou um empate em 1 a 1, em casa, contra o Hoffenheim, com o meio-campista japonês Daichi Kamada igualando o placar nos acréscimos.

No Selhurst Park, o meia austríaco Alexander Prass colocou o Hoffenheim em vantagem logo no início. O Palace ainda teve Adam Wharton expulso após receber o segundo cartão amarelo, mas Kamada conseguiu garantir um ponto para a equipe comandada por Pierre Sage, que atravessa um momento difícil.

O Palace, vencedor da Uefa Conference League na temporada passada, soma cinco pontos em quatro partidas na Liga Europa, mas, na Premier League, está na zona de rebaixamento, logo atrás do Manchester United pelo critério de saldo de gols.

- Real Sociedad e Lyon empatam -

Em outra partida de destaque, a Real Sociedad ficou no 1 a 1, em casa, contra o Lyon.

Com apenas uma vitória, dois empates e uma derrota, a equipe basca ocupa uma posição intermediária na fase de liga de 36 equipes da segunda principal competição europeia de clubes.

O Lyon chegou a San Sebastián poucos dias após a saída de seu treinador, o português Paulo Fonseca, que se transferiu para o Sporting de Lisboa.

No estádio de Anoeta, o comando técnico ficou a cargo do interino Jorge Maciel, até a chegada do espanhol Carlos Vicens, ex-auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, para assumir a equipe.

Após um minuto de silêncio em homenagem ao atacante espanhol Jesús de Miguel, do Tenerife, falecido durante uma partida, e às vítimas do acidente ferroviário em Urda (Espanha), Orri Óskarsson colocou a equipe basca à frente no placar com um gol de cabeça (28').

No início do segundo tempo, Corentin Tolisso - campeão mundial pela França na Copa de 2018, na Rússia - aproveitou um cruzamento com efeito de Tanner Tessmann para decretar o empate definitivo (54').

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