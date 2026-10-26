Brasil fica sem representantes no top 10 da Bola de Ouro 2026; veja desempenho na premiação
País teve Vini Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos entre os indicados no masculino e Lorena no feminino; Flamengo também concorreu ao prêmio de melhor clube
Publicado: 26/10/2026 às 19:10
Vini Jr., atacante do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)
A participação brasileira na Bola de Ouro 2026 terminou sem representantes entre os dez primeiros colocados das principais categorias individuais. Na cerimônia realizada nesta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado no ranking masculino, na 17ª posição. Os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, terminaram em 21º e 25º lugares, respectivamente.
No futebol feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current e da Seleção Brasileira, ficou na 28ª colocação entre as indicadas à Bola de Ouro. Ela também disputou o Troféu Yashin, destinado à melhor goleira da temporada, mas terminou entre as cinco primeiras sem conquistar o prêmio, vencido pela espanhola Cata Coll, do Barcelona.
Vini Jr. é o melhor colocado no masculino
Entre os três representantes do Brasil na disputa masculina, Vini Jr. alcançou a melhor colocação. O atacante do Real Madrid terminou em 17º lugar, seu resultado mais baixo desde que passou a figurar entre os 30 finalistas, em 2022.
Ranked at the 17th place of the 2026 Ballon d’Or Vinícius Jr. @realmadrid @CBF_Futebol #ballondor https://t.co/T5bq0ZKMYH— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Gabriel Magalhães, do Arsenal, ficou em 21º lugar em sua primeira indicação à premiação. O zagueiro integrou a equipe que conquistou a Premier League na temporada 2025/26.
Ranked at the 21st place of the 2026 Ballon d’Or @biel_m04 @Arsenal @CBF_Futebol #ballondor https://t.co/fmNlHHgOqJ— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Já Marquinhos, capitão do PSG, terminou em 25º, após participar da campanha do clube francês nos títulos conquistados ao longo da temporada, incluindo a Liga dos Campeões.
Ranked at the 25th place of the 2026 Ballon d’Or @marquinhos_m5 @PSG_inside @CBF_Futebol #ballondor https://t.co/2mcJc5dDCt— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Lorena representa o Brasil no feminino
Única brasileira entre as 30 finalistas da Bola de Ouro feminina, Lorena terminou na 28ª posição. A goleira do Kansas City Current também concorreu ao Troféu Yashin feminino, mas não conseguiu superar Cata Coll, do Barcelona, vencedora da categoria.
Equally ranked at the 28th place of the 2026 Women’s Ballon d’Or Lorena @thekccurrent @SelecaoFeminina #ballondor https://t.co/VYl7T1zvxU— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
Flamengo disputa prêmio, mas PSG leva novamente
O Flamengo foi o único clube brasileiro indicado ao prêmio de melhor equipe masculina da temporada. O Rubro-Negro concorreu com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG, em reconhecimento à campanha que incluiu os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2025.
O vencedor, porém, foi novamente o Paris Saint-Germain, que conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo.