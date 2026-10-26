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BOLA DE OURO

Brasil fica sem representantes no top 10 da Bola de Ouro 2026; veja desempenho na premiação

País teve Vini Jr., Gabriel Magalhães e Marquinhos entre os indicados no masculino e Lorena no feminino; Flamengo também concorreu ao prêmio de melhor clube

Gabriel Farias

Publicado: 26/10/2026 às 19:10

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Vini Jr., atacante do Real Madrid/OSCAR DEL POZO / AFP

Vini Jr., atacante do Real Madrid (OSCAR DEL POZO / AFP)

A participação brasileira na Bola de Ouro 2026 terminou sem representantes entre os dez primeiros colocados das principais categorias individuais. Na cerimônia realizada nesta segunda-feira (26), no London Palladium Theatre, em Londres, Vini Jr. foi o brasileiro mais bem colocado no ranking masculino, na 17ª posição. Os zagueiros Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do Paris Saint-Germain, terminaram em 21º e 25º lugares, respectivamente.

No futebol feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current e da Seleção Brasileira, ficou na 28ª colocação entre as indicadas à Bola de Ouro. Ela também disputou o Troféu Yashin, destinado à melhor goleira da temporada, mas terminou entre as cinco primeiras sem conquistar o prêmio, vencido pela espanhola Cata Coll, do Barcelona.

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Vini Jr. é o melhor colocado no masculino

Entre os três representantes do Brasil na disputa masculina, Vini Jr. alcançou a melhor colocação. O atacante do Real Madrid terminou em 17º lugar, seu resultado mais baixo desde que passou a figurar entre os 30 finalistas, em 2022. 

Gabriel Magalhães, do Arsenal, ficou em 21º lugar em sua primeira indicação à premiação. O zagueiro integrou a equipe que conquistou a Premier League na temporada 2025/26.


Já Marquinhos, capitão do PSG, terminou em 25º, após participar da campanha do clube francês nos títulos conquistados ao longo da temporada, incluindo a Liga dos Campeões.

Lorena representa o Brasil no feminino

Única brasileira entre as 30 finalistas da Bola de Ouro feminina, Lorena terminou na 28ª posição. A goleira do Kansas City Current também concorreu ao Troféu Yashin feminino, mas não conseguiu superar Cata Coll, do Barcelona, vencedora da categoria.

Flamengo disputa prêmio, mas PSG leva novamente

O Flamengo foi o único clube brasileiro indicado ao prêmio de melhor equipe masculina da temporada. O Rubro-Negro concorreu com Arsenal, Bayern de Munique, Bodø/Glimt e PSG, em reconhecimento à campanha que incluiu os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2025.

O vencedor, porém, foi novamente o Paris Saint-Germain, que conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo. 

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