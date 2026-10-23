Libertadores: Palmeiras e Estudiantes disputam liderança histórica entre Brasil e Argentina

Grandes rivais no futebol, Brasil e Argentina possuem 25 títulos cada na maior competição de clubes do continente

Taça da Libertadores (Reprodução/Conmebol)

Palmeiras e Estudiantes farão a final da Libertadores no dia 28 de novembro. O clube argentino foi o último a se classificar para a decisão, após vencer o Flamengo nesta quinta-feira, 22. Com os resultados das semifinais, Brasil e Argentina disputam a chance de terem seu 26.º título da competição e assumirem a liderança isolada no ranking histórico

Desde 2019, os brasileiros buscam diminuir a vantagem dos rivais sul-americanos. Os argentinos não conquistaram novos títulos da Libertadores no período, enquanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense dominaram as últimas edições. Em 2025, o Brasil empatou com a Argentina no número de conquistas, com 25 títulos cada.

Os dois países são seguidos pelo Uruguai, com oito títulos, pela Colômbia e pelo Paraguai, com três conquistas cada, e por Chile e Equador, que têm uma taça cada.

O Brasil ainda fica atrás no ranking de clubes com mais títulos da Libertadores. O Independiente, da Argentina, lidera a lista, com sete conquistas, seguido pelo Boca Juniors, com seis, e pelo Peñarol, do Uruguai, com cinco. Entre os brasileiros, o Flamengo é o maior vencedor, com quatro títulos, mesma marca de River Plate e Estudiantes, ambos argentinos.

Nesta temporada, o Brasil chegou a ter a oportunidade histórica de ter todos os representantes da mesma nação nas semifinais. Porém, ao ser derrotado pelo Estudiantes, o Corinthians não conseguiu completar a quadra e deixou apenas Fluminense, Palmeiras e Flamengo.

???????????????????? Eles chegaram! É @Palmeiras ???? @EdelpOficial pela segunda vez frente a frente na Final da CONMEBOL #Libertadores. https://t.co/dfIZKUeMEU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2026

Palmeiras busca o tetra, e Estudiantes tenta o penta

O Palmeiras conquistou a Libertadores em 1999, 2020 e 2021. Com a classificação para a decisão deste ano, o clube paulista chegou à sua oitava final e tenta voltar a levantar o troféu após cinco anos. A equipe também ampliou o recorde de participações em decisões entre os times brasileiros.

Já o Estudiantes busca seu quinto título continental. O clube argentino foi campeão em 1968, 1969, 1970 e 2009, quando venceu o Cruzeiro na decisão. Após 17 anos, a equipe volta a disputar uma final da Libertadores e pode ampliar sua coleção de taças.