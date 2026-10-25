Com dois de Mbappé, Real Madrid vence Barcelona no Camp Nou
Atacante francês chega ao 100º gol pelo clube espanhol em importante partida pela parte de cima de La Liga
Publicado: 25/10/2026 às 19:40
Mbappé, atacante do Real Madrid (Reprodução/RMCF)
Em um El Clásico disputado e frenético, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, com dois gols de Mbappé, neste domingo no Camp Nou e destruiu a campanha até então perfeita do rival em La Liga.
O Barcelona buscava quebrar um recorde de 58 anos que divide justamente com o Real, com nove vitórias nos nove primeiros jogos do campeonato.
O Barcelona continua liderança com 27 pontos, mas viu a aproximação do Real, que agora tem 24 na terceira posição, um atrás do Atlético de Madrid.
O time do técnico José Mourinho conseguiu neutralizar o eficiente ataque do Barcelona, que ostentava média superior a quatro gols por jogo, na maior parte do confronto e contou com a estrela de Mbappé, que chegou ao centésimo gol com a camisa do Real.
O primeiro tempo foi muito disputado e eletrizante, com as duas equipes buscando o gol. Pelo lado direito do ataque do Barcelona, Lamine Yamal e Cucurella travando diversos duelos.
Na parte ofensiva, os visitantes atacavam pela direita, especialmente com Arda Güler, e esquerda, com Diomande. Kylian Mbappé aparecia bem tanto pelo meio como caindo pelos lados.
O Real Madrid abriu o placar aos 41 com um gol de Mbappé, que aproveitou um rebote de Gerard Martín após cruzamento da esquerda de Diomande. O atacante francês vinha na corrida, de frente para o gol, e bloqueou o corte do zagueiro do Barcelona. A bola entrou no canto direito de Joan Garcia.
Yamal teve a chance clara para empatar antes do intervalo, mas sozinho na área finalizou para fora. Diomande também desperdiçou uma grande oportunidade de ampliar.
A intensidade continuou alta na segunda etapa. O Real se desdobrava para bloquear as chegadas do Barcelona diante da área Aliada à forte marcação, o time de Mourinho saía em rápidos e perigosos contra-ataques.
Aos 16, após cobrança rápida de escanteio, Pedri com um belo passe achou Raphinha livre na área. O artilheiro de La Liga dominou com a perna direita e bateu de esquerda, cruzado, para empatar a partida. O brasileiro, que fazia uma partida discreta até então, chegou ao 13º gol no campeonato.
O goleiro Lunin, que substituiu o titular Courtois, com gripe, foi fundamental para evitar a virada do Barcelona quatro minutos após o gol de empate ao realizar uma defesa magistral após cabeçada de Gerard Martin.
O Barcelona pressionou o rival em busca da virada. Yamal buscava jogo, mas enfrentava forte marcação e mesmo assim finalizava com perigo. Aos 40, Raphinha deu lugar a Gabriel Jesus, mas quem brilhou foi Mbappé, que apareceu na área para apenas tocar para o gol após grande jogada de Camavinga pela direita. Foi o 100º gol de Mbappé com a camisa do Real.
Na 11ª rodada de La Liga, o Barcelona tenta retomar o caminho das vitórias recebendo o Alavés no sábado, enquanto o Real visita o Racing Santander no domingo.