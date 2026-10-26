Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (26); conheça os indicados e os favoritos

O principal prêmio individual que um atleta de futebol pode conseguir, a Bola de Ouro, será entregue hoje ao melhor jogador do mundo em 2026. Veja quem está na disputa do prêmio

Bola de ouro (Divulgação)

A cerimônia da Bola de Ouro acontece nesta segunda-feira (26), em Londres, às 17h no horário de Brasília.

O prêmio entregue para o melhor jogador do ano reúne os atletas que dominaram o futebol, seja com títulos, números descomunais e grandes atuações.

A partir deste critério, a France Football seleciona 30 atletas para disputarem a premiação.

Veja os indicados à Bola de Ouro:

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)



Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)



Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)



Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)



Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)



Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)



Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)



Erling Haaland (Manchester City/Noruega)



Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)



Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)



Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)



Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)



Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)



Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)



Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)



Kylian Mbappé (Real Madrid/França)



Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)



Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)



João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)



Michael Olise (Bayern de Munique/França)



Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)



Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)



Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)



Rodri (Barcelona/Espanha)



Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)



William Saliba (Arsenal/França)



Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)



Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)



Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)



Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)



Dentre os 30 nomes, existem alguns atletas que se destacam mais, e acabam sendo cotados como os favoritos a receber a premiação, conheça alguns deles:



Michael Olise



O principal fator do francês talvez seja a sua marra em campo, porém, se todo o ego de Olise fosse convertido em números de participação em gol, ele estaria com uma quantidade bem parecida com o que fez nessa temporada. O site Transfermarkt aponta que o francês fez 22 gols e deu 31 assistências em 52 jogos na última temporada. Em questão de prêmios, Olise conquistou a tríplice coroa com o Bayern de Munique e acabou sendo eleito o melhor jogador da Bundesliga. O craque também disputou a Copa do Mundo pela seleção francesa, foi considerado um dos melhores jogadores da competição e terminou como o principal garçom do torneio, com sete assistências.



Khvicha Kvaratskhelia



A única coisa mais do que escrever e pronunciar o nome do craque georgiano, definitivamente, é marcá-lo em campo. Pelo PSG, Kvara somou 49 partidas, fez 19 gols e deu 11 assistências. O grande trunfo do craque para estar entre os favoritos foi o seu protagonismo no Paris, e sempre aparecendo em momentos grandes. Na Champions, teve ao menos uma participação em gol em todas as partidas a partir das oitavas, e terminou sendo campeão e eleito melhor jogador da competição. Kvicha acabou ficando de fora da Copa do Mundo com a seleção da Geórgia e, na semana passada, acabou sofrendo uma lesão de LCA que vai deixá-lo de fora do resto da temporada.



Kylian Mbappé



Não existe disputa de melhor do mundo sem o craque do Real Madrid. É verdade que, em questão de títulos, Mbappé não teve uma temporada expressiva. Mesmo sem títulos, o francês somou 42 gols em 44 jogos com o Real Madrid. Kylian também chegou a uma marca histórica, ele se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols.



Harry Kane



O furacão inglês fez a temporada da vida no Bayern de Munique. Assim como Olise, ele também venceu a tríplice coroa, mas o especial de Kane para essa temporada foi mostrar a sua polivalência em campo. Acostumado a jogar apenas como um camisa nove, no clube alemão ele descobriu seu potencial de atuar quase como um líbero, saindo da área e indo buscar a bola no campo de defesa para construir jogadas. Ainda assim, ele não perdeu o faro de artilheiro, anotando incríveis 61 gols na temporada com o Bayern de Munique.



Lamine Yamal



O esperado é que, nos próximos 15 anos, não exista uma lista de melhores do mundo sem Lamine Yamal, o jogador que, aos 16 anos, já fazia seu cartão de visitas ao mundo do futebol. As pessoas só não sabiam que iriam vê-lo em conversas de Bola de Ouro tão rapidamente. O espanhol foi dominante na temporada, conquistando e sendo eleito o melhor jogador de La Liga. Na temporada, Yamal chegou a 45 partidas, com 24 gols e 18 assistências. A joia, ou já realidade, também conquistou a Copa do Mundo com a seleção espanhola em julho. O craque também é o atual vice da premiação, quando em 2025 perdeu para Ousmane Dembélé, do PSG e seleção francesa. Lamine Yamal é dito por muitos como aquele jogador que veio para substituir Lionel Messi no futebol e, por isso, ele é apontado como o favorito a vencer a Bola de Ouro.

