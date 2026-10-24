Roma empata com Napoli e perde chance de assumir liderança do Italiano

O time napolitano abriu 2 a 0 marcando com Anguissa e McTominay, mas os 'giallorossi' buscaram a igualdade no segundo tempo com Matías Soulé e leonardo Balerdi

Matías Soulé, atacante da Roma (Reprodução/AS Roma)

Dependendo de uma vitória para assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano, a Roma visitou o Napoli neste sábado (24) e arrancou um empate em 3 a 3 com um gol nos minutos finais no estádio Diego Armando Maradona.

O time napolitano abriu 2 a 0 marcando com Frank Zambo Anguissa (28') e Scott McTominay (48'), mas os 'giallorossi' buscaram a igualdade no segundo tempo com Matías Soulé (69') e leonardo Balerdi (74').

Nos minutos finais, McTominay marcou mais um e pareceu garantir a vitória dos donos da casa, até que Balerdi (89') apareceu novamente para decretar o empate final.

Com este resultado, a Roma (3ª, 18 pontos) deixa escapar a oportunidade de se colocar na liderança e fica um ponto atrás da Lazio (2ª), que recebe o Parma (19º) ainda neste sábado, e da líder Inter de Milão, que joga em casa no domingo contra a Fiorentina (18ª).

"Eles foram melhores na primeira etapa, mas a minha equipe não entrou em pânico. Os reservas deram uma grande contribuição física e mental", comentou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.

O Napoli, vice-campeão na temporada passada, ocupa apenas a 10ª posição e vive uma nova decepção, após a derrota do último fim de semana para o Venezia (1 a 0).

A frustração da equipe ficou simbolizada no técnico Massimiliano Allegri, expulso na reta final de um jogo espetacular e cheio de tensão.

"Chegamos a ter uma chance de abrir 3 a 0, mas não tenho nada a reprovar no time, que fez uma grande partida. Inclusive na defesa, diante de uma grande equipe como a Roma", declarou Allegri à DAZN.

O empate traz de volta a instabilidade ao Napoli, que ganhou fôlego na última terça-feira ao vencer o Bodo/Glimt por 4 a 3 na Liga dos Campeões.

Já a Roma começa a ver pelo retrovisor o Como (4º), que mais cedo venceu o Sassuolo (14º) por 2 a 0, três dias depois da grande atuação contra o Manchester United (4 a 1) na Champions.

Sem o atacante argentino Nico Paz, poupado, o time comandado por Cesc Fàbregas conseguiu a vitória com dois gols de Anastasios Douvikas (49' e 60').

Por sua vez, o Cagliari (8º), surpresa da temporada até aqui, sofreu sua segunda derrota consecutiva ao cair por 2 a 0 diante do Bologna (13º) mesmo jogando em casa.