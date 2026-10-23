Kompany, técnico do Bayern, é levado de ambulância ao hospital após desmaiar em treino

O incidente ocorre após o treinador belga, de 40 anos, passar dias enfrentando uma infecção viral

Vincent Kompany, técnico do Bayern (Divulgação/Bayern)

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, foi hospitalizado nesta sexta-feira após sofrer um desmaio durante um treino da equipe, informou o clube alemão em nota.

O incidente ocorre após o treinador belga, de 40 anos, passar dias enfrentando uma infecção viral. O mal-estar, no entanto, não o impediu de estar no banco de reservas na quarta-feira, na partida da Champions League da Europa contra o Arsenal (2 a 2).

"Vincent Kompany sob cuidados médicos. Vincent Kompany teve que recorrer a tratamento médico na sexta-feira após um colapso durante o treino do FC Bayern Amateure", disse o Bayern, em nota

"O treinador da equipe principal havia assistido à sessão da segunda equipe. Kompany será examinado minuciosamente no hospital e permanecerá sob cuidados médicos. Até novo aviso, sua equipe de treinadores gerenciará o treino e as operações de jogo", completou.

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