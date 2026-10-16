Técnico do Barcelona confirma recuperação de Raphinha, mas prega cautela quanto a retorno

Artilheiro do Barça na temporada, atacante da Seleção Brasileira se machucou durante a última Data Fifa

Raphinha, atacante e capitão do Barcelona (JORGE GUERRERO / AFP)

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, confirmou nesta sexta-feira (16) que o atacante brasileiro Raphinha e o meio-campista Frenkie de Jong estão recuperados de suas lesões, mas pregou cautela quanto à possibilidade de jogarem contra o Betis no fim de semana.



"Se você perguntar a ele [Raphinha], dirá que está pronto, mas, para mim, é preciso ir passo a passo", disse Flick em entrevista coletiva na véspera da partida válida pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro sofreu um edema muscular na perna direita enquanto defendia a Seleção na última data Fifa.

Raphinha ficou fora dos dois jogos que o Barça disputou desde então, contra o Getafe, na LaLiga, e contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.

"Ontem [quinta-feira] ele treinou com a equipe e foi bem, mas temos muitos jogos nos próximos dias", lembrou o treinador alemão.

O Barça terá uma dura semana enfrentando o Betis, antes de encarar o Paris Saint-Germain na Champions e jogar o 'El Clásico' contra o Real Madrid no dia 25 de outubro.

"O melhor é que ele está disponível e Frenkie também", afirmou Flick.

O meio-campista holandês retornou da Copa do Mundo de 2026 com uma lesão no joelho e, após seguir tratamento conservador para evitar uma cirurgia, está apto novamente.

"Parece que está tudo bem, inclusive nos treinos. Acho que ele está pronto para jogar alguns minutos", disse Flick sobre De Jong.

"Ele nos dá uma opção amais, e isso é bom", acrescentou o alemão, que também admitiu a dificuldade de gerir a minutagem de Lamine Yamal.

"Lamine é um jogador muito especial e estou ciente de que é preciso gerir os seus minutos", disse Flick.

Yamal jogou os 90 minutos de oito das dez partidas oficiais disputadas pela equipe nesta temporada e, nas outras duas, foi substituído após uma hora de jogo.

"O mais importante é que ele aproveite o futebol, e é isso o que ele está fazendo", afirmou Flick.

"Não quero interromper essa situação, mas estou ciente de que é preciso gerenciar os minutos", concluiu.



