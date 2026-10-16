Flamengo empata sem gols com Estudiantes na ida da semifinal da Libertadores na Argentina

O jogo de volta será disputado na semana que vem no Maracanã e o Flamengo precisa vencer por um gol de diferença para garantir a vaga na grande decisão da LIbertadores

Léo Pereira e Rossi, do Flamengo (ADRIANO FONTES/CRF)

O Flamengo, atual campeão, empatou em 0 a 0 fora de casa com o Estudiantes de La Plata nesta quinta-feira (15), no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores 2026, e ficou em melhor situação para avançar à decisão do torneio.

O jogo de volta será disputado na semana que vem no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O vencedor do confronto vai enfrentar na final da Libertadores no dia 28 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, quem passar do duelo brasileiro entre Palmeiras e Fluminense.

O Verdão derrotou o Tricolor por 2 a 1 no Maracanã na quarta-feira e está em vantagem para voltar à decisão continental, depois de perder a de 2025 justamente para o Flamengo.

Nesta quinta-feira, no estádio UNO, em La Plata, o Estudiantes foi mais ambicioso e criou as principais oportunidades para sair com a vitória.

No entanto, o Flamengo resistiu e conquistou um resultado que o deixa dependendo de uma vitória por qualquer placar em casa para continuar em busca de seu quinto título da Libertadores.

Fla resiste e segura empate

Em uma jogo repleto de faltas, o Flamengo teve mais a posse de bola, manteve cautela e não se deixou intimidar por um Estudiantes que buscou mais o gol na primeira etapa.

O time argentino criou perigo em lances de bola parada e com duas cabeçadas de Guido Carrillo, enquanto o Rubro-Negro trabalhava para bloquear as articulações do adversário e jogou de forma contida, sem sequer dar um único chute na direção do gol defendido pelo uruguaio Fernando Muslera.

"Foi um jogo típico de Libertadores, sabíamos que não seria fácil, contra uma equipe muito física, como o Estudiantes", disse o goleiro do Flamengo, o argentino Agustín Rossi.

O time carioca pareceu sair satisfeito com o resultado, já que vai decidir a vaga na final daqui a uma semana no Rio de Janeiro.

"Saímos com o confronto em aberto e com um resultado que serve para a gente tentar fechar em casa, com a nossa torcida", destacou Rossi.

A tarefa pode não ser tão simples, já que o Estudiantes, outro tetracampeão de Libertadores, vem de eliminar o Corinthians nas quartas de final com vitória por 1 a 0 em plena Neo Química Arena.

"Vai ser difícil, mas vamos lutar [no jogo de volta]. Nós também nos tornamos fortes jogando for a de casa e vamos buscar a classificação lá", declarou o atacante Guido Carrillo, capitão do time de La Plata.