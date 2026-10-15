Vini Jr. comenta caso de suspensão e desabafa sobre momento no Real: 'Vaias não me ajudam'

Atacante brasileiro Vini Jr. disse que a suspensão por quatro jogos decorrente da expulsão contra o Villareal veio em momento ruim, quando já não conseguia mostrar o desempenho de outras temporadas e era alvo de vaias da torcida do Real

Vini Jr. durante partida do real Madrid (Alberto Gardin/NurPhoto via AFP)

Vini Jr. comentou sobre a suspensão de quatro jogos recebida na LaLiga após ser expulso contra o Villarreal, em entrevista ao Marca ao final do confronto entre Real Madrid e Roma, pela Champions League. O atleta afirmou que a decisão foi comunicada em um momento ruim, logo ao chegar ao estádio para a partida. Além disso, o jogador aproveitou para desabafar sobre o mau momento que vive no clube.

"Acho que a suspensão veio em uma hora ruim. Eles tiveram o dia todo para aplicar a suspensão, e eu só fiquei sabendo quando cheguei ao estádio. A regra é nova, e os dirigentes da LaLiga sempre vêm nos explicar as novidades, mas não explicaram esta. Nunca cometi nenhum ato de violência contra outro jogador", comentou o camisa 7 sobre a punição.

A suspensão de Vini aconteceu na vitória do Real sobre o Vilarreal por 1 a 0 neste sábado. O lance que ocasionou a expulsão foi um puxão do jogador no cabelo de Nathan Saliba, defensor do time adversário. A ação levou à anulação de um gol do brasileiro após revisão do VAR. A punição de quatro partidas inclui dois jogos pela conduta violenta e outros dois pelas reclamações contra a arbitragem após a expulsão.

Além da suspensão, o brasileiro também falou sobre as críticas que vem recebendo pelas atuações recentes. Vini reconheceu que não atravessa seu melhor momento no Real Madrid, mas afirmou que pretende recuperar o bom futebol. O atacante, que foi substituído no segundo tempo diante da Roma, também comentou as vaias da torcida e disse que o apoio dos torcedores pode ajudar no desempenho da equipe.

"As vaias certamente não me ajudam, mas as pessoas pagam pelos ingressos. Jogamos melhor quando temos o apoio da torcida. Jude (Bellingham) joga melhor, Mbappé joga melhor, eu jogo melhor... Acho que é mais fácil me vaiar porque estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães. Vou voltar. Quando cheguei jovem, muitos riram de mim, e no fim, tenho mais de 100 gols pelo Real Madrid", afirmou ao Marca.