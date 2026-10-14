Barcola brilha com hat-trick em vitória do Liverpool sobre o LASK na Champipons
Os 'Reds' igualam Barcelona, Arsenal e Sporting como as equipes que somam seis pontos em dois jogos na Liga dos Campeões
Publicado: 14/10/2026 às 17:01
Bradley Barcola, atacante do Liverpool (BRANISLAV RACKO / AFP)
O Liverpool, que ocupa o meio da tabela no Campeonato Inglês, deu um show ao bater o LASK por 6 a 3 nesta quarta-feira (14), com um hat-trick do atacante francês Bradley Barcola, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Com esta vitória, os 'Reds' igualam Barcelona, Arsenal e Sporting como as equipes que somam seis pontos em dois jogos no torneio continental.
O zagueiro uruguaio Ronald Araújo abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio (22') e Barcola praticamente definiu a partida com dois gols antes do intervalo (24' e 38').
O francês, que fez sua melhor partida desde que chegou ao Liverpool no início da temporada, marcou mais um gol no segundo tempo (66').
Também participaram da goleada o holandês Jeremie Frimpong (51') e o jovem atacante Lewis Koumas (72'), de 21 anos.
O LASK diminuiu com os gols de Robert Ljubicic (63') e Florian Flecker (74' e 77').
O time austríaco, que já havia sido derrotado na primeira rodada (1 a 0 para o AEK de Atenas) segue na lanterna da fase de Liga da Champions, sem somar pontos.