Arsenal faz 3 gols em sequência, liquida o Lille e divide liderança da Champions League

Com a vitória sobre o Lille, o Arsenal divide a liderança da Champions League com o Barcelona e o Sporting: Timber, Eze e Saka fizeram os gols do time inglês

Timber, zagueiro do Arsenal (ADRIAN DENNIS / AFP)

O Arsenal atropelou o Lille com uma sequência de três gols em sete minutos do segundo tempo, garantindo nesta terça-feira (13) uma vitória por 3 a 0 e mantendo seu aproveitamento de 100% na Liga dos Campeões.

Uma finalização precisa de Jurrien Timber abriu o placar pouco depois de uma hora de jogo no Emirates Stadium, com Eberechi Eze e Bukayo Saka completando o marcador.

A vitória coloca o Arsenal na liderança da fase de liga da Champions ao lado de Barcelona e Sporting de Lisboa.

Mikel Arteta pôde aproveitar a vasta gama de opções à sua disposição, fazendo cinco alterações na equipe que havia vencido o Leeds por 2 a 1 no sábado.

No entanto, foi o técnico do Lille, Davide Ancelotti — filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti —, quem terminou mais satisfeito após um primeiro tempo sem gols.

Os visitantes chegaram a balançar a rede, mas o gol de Ayase Ueda foi anulado por impedimento.

Bruno Guimarães foi quem mais chegou perto de abrir o placar para o Arsenal antes do intervalo: primeiro, finalizou para for a de curta distância e, depois, teve um chute potente de longe defendido por Berke Ozer.

Os 'Gunners' aceleraram o ritmo na segunda etapa logo após Timber encobrir o goleiro Ozer, aproveitando um passe de Noni Madueke.

Arteta havia deixado no banco o que eram, possivelmente, suas três armas ofensivas mais letais, e as entradas de Saka, Kai Havertz e Martin Odegaard tiveram um impacto imediato.

"Aqueles que terminam a partida são extraordinários", disse Arteta. "Eles aumentam a intensidade e a qualidade, e nós os sufocamos cada vez mais".

Um cruzamento rasteiro de Saka encontrou Eze, cujo chute desviado entrou no ângulo superior, acabando com qualquer dúvida sobre quem venceria o jogo.

O ponta inglês então concluiu uma bela jogada coletiva, aproveitando um passe para trás de Havertz, para marcar o terceiro gol do Arsenal.

Houve mais aplausos da torcida dos 'Gunners' quando Olivier Giroud entrou em campo nos minutos finais pelo Lille, em seu retorno à casa do clube pelo qual marcou 105 gols ao longo de seis anos.

No entanto, Giroud não conseguiu marcar mais um gol no Emirates, e o Lille permanece sem pontuar na Liga dos Campeões após a derrota para o Betis na primeira rodada.