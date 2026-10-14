Barcelona goleia Galatasaray (4-1) na Champions com grande atuação de Yamal
Assim como vem acontecendo no Espanhol, o Barcelona segue atropelando os seus adversários também na Champions League; a última vítima foi o Galatasaray com show de Lamine Yamal
Publicado: 14/10/2026 às 07:21
Yamal e Fermin comemoram gol do Barça (YASIN AKGUL / AFP)
Jogando fora de casa e depois de sair atrás no placar, o Barcelona goleou o Galatasaray por 4 a 1 nesta terça-feira (13), pela segunda rodada da Liga dos Campeões, com mais uma grande atuação de Lamine Yamal.
Apesar de um início avassalador do Barça, foram os turcos que saíram na frente com um gol de Alexey Batrakov (28'). O lateral João Cancelo empatou antes do intervalo (43') e Yamal, com duas assistências, para Fermín López (50') e Anthony Gordon (53'), deu tranquilidade ao time catalão.
Com a partida já controlada, Karim Adeyemi (65') decretou a goleada.
O Barça soma assim sua décima vitória em dez jogos nesta temporada, um retrospecto que permite ao atual campeão espanhol encarar com confiança seus próximos compromissos, com visitas ao Betis, pela LaLiga, e ao Paris Saint-Germain, pela Champions, antes de receber o Real Madrid no 'el Clásico'.
Por sua vez, o Galatasaray sofre sua segunda derrota em duas rodadas e segue na parte de baixo da tabela do torneio continental.
Minutos de pânico
No imponente estádio do Galatasaray, um verdadeiro caldeirão, o Barça não se deixou intimidar e começou a partida com uma pressão alta, sufocando os donos da casa em seu próprio campo e ameaçando o gol adversário.
O goleiro Ugurcan Cakir teve trabalho para evitar os gols de Anthony Gordon (16') e João Cancelo (25'). Nesse intervalo, Dani Olmo tivera outra grande chance em uma cabeçada, mas errou o alvo (23').
No entanto, em um contra-ataque, Rafael Leão avançou pela esquerda, entrou na área e tocou para a finalização de primeira de Batrakov, que contou com desvio em Cancelo e colocou os turcos em vantagem.
Após alguns minutos de pânico, o Barça conseguiu voltar à área adversária e Dani Olmo rompeu a defesa rival com um passe para Cancelo, que levou a melhor no mano a mano para deixar tudo igual.
Yamal brilha no segundo tempo
O empate recolocou o time espanhol no controle da partida e o segundo gol poderia ter saído ainda no primeiro tempo, se não fosse as defesas de Cakir em finalizações de Gordon (45' e 45'+1) e Olmo (45'+2).
O Barcelona manteve a estratégia para a segunda etapa, com Yamal mais ativo pelo lado direito. Com cruzamentos praticamente idênticos, ele primeiro achou Gordon (47'), que errou por pouco, mas minutos depois acionou Fermín, que não desperdiçou e colocou os 'blaugrana' à frente no placar.
Poucos segundos depois, o camisa 10 invadiu a área e tentou um drible para se livrar da marcação de Eren Elmali. Embora o lance não tenha saído como planejado, o jovem evitou que a bola saísse pela linha de fundo e serviu Gordon na pequena área.
Com dois gols de vantagem, o técnico Hansi Flick colocou em campo Gabriel Jesus e Karim Adeyemi (59') nos lugares de Olmo e Gordon.
As alterações não demoraram a fazer efeito: em seis minutos, Jesus deu a assistência para Adeyemi fechar a goleada do Barça.