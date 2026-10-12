Vini Jr. vive momento conturbado dentro e fora de campo após término e expulsão no Real Madrid

Atacante encerrou relacionamento com a influenciadora Virginia e se envolveu em episódio de revolta contra o Villarreal

Vini Jr. durante partida do real Madrid (Alberto Gardin/NurPhoto via AFP)

O atacante Vini Jr. atravessa um momento delicado dentro e fora de campo. Após ser expulso na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último sábado (10), o brasileiro teve o término do relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca confirmado neste domingo (11).

Além disso, o jogador foi flagrado por câmeras em um episódio de revolta no túnel do estádio Santiago Bernabéu.

Término com Virginia Fonseca

O casal oficializou o relacionamento em outubro de 2025, há cerca de um ano. Na ocasião, já se especulava que eles estavam juntos havia alguns meses. No último mês de maio, às vésperas da Copa do Mundo, os dois confirmaram uma separação, mas reataram semanas depois.

'Não estão mais juntos'

"Virginia Fonseca e Vini Jr. não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal", informou a assessoria da influenciadora, procurada pelo Estadão.

Neste domingo (11), Virgínia publicou registros de uma viagem a Miami, nos Estados Unidos, ao lado de seus filhos. "A vida presta muito!", escreveu.



Vini Jr. é flagrado por câmeras empurrando funcionário após expulsão pelo Real Madrid

O atacante Vini Jr. foi flagrado revoltado por câmeras após a expulsão no último sábado (10), na vitória do Real Madrid diante do Villarreal, por 1 a 0, pela 8ª rodada do nacional espanhol. As imagens mostram um suposto empurrão do brasileiro em um dos funcionários da La Liga, no túnel do estádio Santiago Bernabéu.

Enfurecido com o vermelho direto, o camisa 7 precisou ser contido pelo compatriota Endrick. O incidente não foi registrado pelo árbitro na súmula da partida, o que pode favorecer o brasileiro em um possível julgamento. Por enquanto, a única certeza é a suspensão automática diante do Sevilla, no próximo domingo (18).

O lance que gerou a revolta do atleta ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, logo após Vini balançar as redes adversárias. O VAR recomendou a revisão da jogada por um puxão de cabelo do brasileiro no defensor Nathan Saliba. Após análise do árbitro Isidro Díaz de Mera, o atleta foi mandado para o vestiário mais cedo.

Na súmula da partida, o árbitro relatou ‘atitude agressiva’ de Vini Jr. e a pena pode ficar ainda maior. O Real Madrid teme que o atacante fique de fora do clássico diante do Barcelona, no dia 25 de outubro, no Spotify Camp Nou. Cabe lembrar que o rival ocupa a liderança de La Liga e tem 100% de aproveitamento na temporada.

A fase do atleta brasileiro nesta temporada não é das melhores. Em nove partidas pelo clube espanhol, apenas um gol marcado e três assistências. Diante do Villarreal, o técnico José Mourinho sacou o camisa 7 e deu chances para o jovem Yan Diamonde, que marcou o gol da vitória.

Na Copa do Mundo, Vinicius foi considerado o principal jogador da seleção brasileira e teve boas apresentações pelo Real Madrid na última temporada. O seu nome foi cogitado em outras equipes e uma negociação com o Arsenal quase concretizou a transferência na última janela.