Com gols brasileiros, Arsenal vence de virada e Chelsea goleia na Premier League

Equipes de Londres venceram seus jogos após a Data Fifa; Guimarães marcou para os Gunners e João Pedro fez dois

Bruno Guimarães, meio-campista do Arsenal (Reprodução/AFC)

O meio-campista brasileiro Bruno Guimarães marcou o gol da vitória do Arsenal de virada por 2 a 1 sobre o Leeds neste sábado (10), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, evitando um novo tropeço dos 'Gunners' no retorno após a data Fifa, enquanto o Chelsea goleou o Bournemouth por 5 a 1 com dois gols de João Pedro.

No Emirates Stadium, o atacante James Justin abriu o placar para o Leeds e calou a torcida local no início do segundo tempo (55'), antes de o zagueiro italiano Riccardo Calafiori (62') empatar a partida.

Bruno Guimarães, que saiu do banco de reservas, precisou de apenas sete minutos para em campo para decidir a partida (70').

O Arsenal foi para a data Fifa atordoado após após a derrota por 3 a 0 para o Brighton na 5ª rodada, resultado que o deixou a três pontos do líder Manchester City.

Após a vitória deste sábado, o time londrino alcançou provisoriamente os 15 pontos dos 'Citizens', que têm um jogo difícil fora de casa no domingo, em Anfield, contra o Liverpool.

O Leeds, surpreendente sexto colocado, sofreu sua primeira derrota no campeonato, mas o bom desempenho mantém o ânimo da equipe antes do duelo com o Manchester United no próximo fim de semana.

Horas depois, também em Londres, o Chelsea goleou o Bournemouth com um protagonista inesperado.

O veterano meio-campista Jordan Henderson, ex-capitão do Liverpool que chegou aos 'Blues' na última janela de transferências para trazer experiência, abriu o placar aos dois minutos e deu uma assistência para Morgan Rogers segundos depois (3'), encaminhando uma goleada que ele mesmo selou com uma cobrança de falta (70').

O segundo e terceiro gols dos donos da casa saíram dos pés de João Pedro (46' e 67'), enquanto o também brasileiro Evanilson descontou para o Bournemouth (51').

O resultado põe fim a uma sequência de três jogos sem vitória do Chelsea e coloca os comandados de Xabi Alonso provisoriamente na quinta posição.

Também neste sábado, o Aston Villa não passou de um empate em 2 a 2 com o Brentford, enquanto o Ipswich venceu o Fulham por 2 a 1 e o Brighton consolidou o terceiro lugar após bater o Sunderland por 2 a 0.