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Espanha se consolida no topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

A seleção da Espanha está à frente da Argentina, enquanto a França ocupa a terceira posição; o Brasil perdeu uma posição para Portugal e foi para sexto

AFP

Publicado: 08/10/2026 às 08:16

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Rodri, da Espanha /Odd ANDERSEN / AFP

Rodri, da Espanha (Odd ANDERSEN / AFP)

A Espanha, atual campeã mundial, reforçou sua liderança no ranking da Fifa após quatro vitórias em quatro jogos da Liga das Nações da Uefa durante a recente pausa para as seleções, conforme informou a entidade máxima do futebol nesta quarta-feira (7).

A seleção espanhola está à frente da Argentina (2ª), a quem derrotou na final da Copa do Mundo de 2026 (1 a 0 na prorrogação) enquanto a França ocupa a terceira posição.

A Inglaterra, que no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá terminou em terceiro, vem em seguida, em quarto lugar.

O Brasil de Carlo Ancelotti foi ultrapassado por Portugal (5º) e agora está em sexto.

A entidade que rege o futebol mundial publicará sua próxima atualização no dia 18 de novembro.

Os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1. Espanha

2. Argentina

3. França

4. Inglaterra

5. Portugal

6. Brasil

7. Marrocos

8. Bélgica

9. Países Baixos

10. México

Argentina , Espanha , FIFA
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