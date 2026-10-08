Espanha se consolida no topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º
A seleção da Espanha está à frente da Argentina, enquanto a França ocupa a terceira posição; o Brasil perdeu uma posição para Portugal e foi para sexto
Publicado: 08/10/2026 às 08:16
Rodri, da Espanha (Odd ANDERSEN / AFP)
A Espanha, atual campeã mundial, reforçou sua liderança no ranking da Fifa após quatro vitórias em quatro jogos da Liga das Nações da Uefa durante a recente pausa para as seleções, conforme informou a entidade máxima do futebol nesta quarta-feira (7).
A seleção espanhola está à frente da Argentina (2ª), a quem derrotou na final da Copa do Mundo de 2026 (1 a 0 na prorrogação) enquanto a França ocupa a terceira posição.
A Inglaterra, que no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá terminou em terceiro, vem em seguida, em quarto lugar.
O Brasil de Carlo Ancelotti foi ultrapassado por Portugal (5º) e agora está em sexto.
A entidade que rege o futebol mundial publicará sua próxima atualização no dia 18 de novembro.
Os 10 primeiros colocados do ranking da Fifa:
1. Espanha
2. Argentina
3. França
4. Inglaterra
5. Portugal
6. Brasil
7. Marrocos
8. Bélgica
9. Países Baixos
10. México