Despedida de Messi tem ingressos de até R$ 1,6 mil esgotados em apenas 90 minutos

Todas as entradas para o amistoso desta terça-feira (6), contra o Benim, em Buenos Aires, foram vendidas

Lionel Messi, da Argentina ( ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Foi preciso apenas o equivalente à duração de uma partida de futebol para os ingressos da despedida de Lionel Messi pela seleção argentina se esgotarem. Todas as entradas para o amistoso desta terça-feira, contra o Benim, em Buenos Aires, foram vendidas em apenas 90 minutos, com preços que variavam de 90 mil a 480 mil pesos argentinos (R$ 308 a R$ 1,6 mil).

A última chance ver o astro com a camisa da equipe nacional provocou uma corrida desenfreada entre os torcedores argentinos e a alta procura originou longas filas virtuais para o último compromisso desta data Fifa para a equipe do técnico Lionel Scaloni.

A venda começou às 18h do dia 24 de setembro através da plataforma Deportick, site responsável pela comercialização dos ingressos e, por volta das 19h30, já não havia mais lugares disponíveis para a compra. Assim, o Monumental de Nuñez, com capacidade para pouco mais de 85 mil pessoas, vai estar lotado para esse confronto que ganhou contornos históricos pela presença derradeira de Messi.

Após o primeiro lote, uma nova quantidade de ingressos apareceu nas plataformas oficiais na última sexta-feira, o que gerou uma nova procura. Havia entradas para o setor Belgrano Alta por 320 mil pesos (cerca de R$ 1.090). A disponibilidade, porém, durou pouco, e os ingressos voltaram a aparecer como esgotados.

Diante deste cenário, a Associação de Futebol da Argentina (AFA) vai organizar uma Fan Fest a fim de atender os torcedores que ficaram sem bilhetes para esse confronto.

Os argentinos vêm embalados por duas goleadas nesta Data Fifa. Depois de aplicar um 4 a 0 sobre a Bolívia, os hermanos atropelaram a seleção de Burkia Faso pelo placar de 7 a 0 na noite do último sábado.

Messi chegou à Argentina na última sexta-feira em seu jatinho particular com a família e passou alguns dias em Rosário antes de se juntar ao restante do grupo. De acordo com informações do jornal La Nacion, a AFA está preparado homenagens ao atleta antes e durante o amistoso internacional.

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