Substituto de CR7 marca gol da vitória e Portugal garante vaga com 100% de aproveitamento

Portugal de Jorge Jesus conseguiu quarta vitória consecutiva na competição, desta vez contra a Noruega, por 2 a 1, e com o gol decisivo sendo marcado por Gonçalo Ramos, substituto de CR7

Gonçalo Ramos, atacante de Portugal (MIGUEL RIOPA/AFP)

Portugal, atual campeão da Liga das Nações, se classificou neste domingo (4) para as quartas de final do torneio continental após vencer em casa a Noruega por 2 a 1 no estádio do Dragão, encerrando esta janela internacional com um aproveitamento de 100% (quatro vitórias em quatro jogos).

Os noruegueses saíram na frente com um gol de Kristoffer Ajer (36'), mas João Cancelo empatou (38') e Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória (79'), em uma partida disputada novamente sem a presença de Cristiano Ronaldo.

O astro retornou neste domingo à Arábia Saudita após deixar a concentração de Portugal em meio a desavenças com o técnico Jorge Jesus.

O técnico português deixou a porta aberta para o retorno de Cristiano à seleção.

"Para a próxima data Fifa, ele será convocado (...) Podemos conversar antes da próxima convocação, mas é o Cris quem vai decidir", disse Jorge Jesus após a partida, que garantiu a classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

"Cristiano é o nosso capitão, é o símbolo da nossa seleção, é o melhor jogador que Portugal já teve e, com certeza, as coisas terminarão da melhor maneira possível", disse Cancelo.

"O importante aqui são estas quatro vitórias. Acho que todos fizemos um grande trabalho, inclusive ele (Cristiano)", acrescentou.

Os portugueses, que terminaram o jogo com um jogador a menos devido à expulsão de Francisco Conceição (86'), lideram o Grupo 4 da Liga A com seis pontos de vantagem sobre a Dinamarca, que venceu o País de Gales por 1 a 0 também neste domingo, enquanto os noruegueses ocupam a terceira posição.

Após minutos iniciais equilibrados, com portugueses e noruegueses pressionando a saída de bola do adversário, Portugal foi, aos poucos, assumindo o controle da partida.

A equipe portuguesa foi empurrando a Noruega para o seu próprio campo, com Nuno Mendes e Conceição avançando com perigo pelas pontas.

Os nórdicos buscaram o contra-ataque e lançamentos longos para acionar seus homens de frente.

Gonçalo Ramos faz o gol da vitória

Antonio Nusa, o jogador mais perigoso da Noruega pelo lado esquerdo, quase abriu o placar com um chute defendido por Diogo Costa (26').

Bruno Fernandes respondeu com uma finalização que exigiu bastante do goleiro Egil Selvik (31'), mas, pouco depois, a Noruega saiu na frente.

Em uma cobrança de falta, a bola sobrou na entrada da área para Ajer, que acertou um chute no ângulo da meta portuguesa (36').

A alegria durou apenas dois minutos para os noruegueses. Logo em seguida, Cancelo acertou um belo chute de primeira da entrada da área para empatar o jogo em 1 a 1 (38').

Os noruegueses imprimiram mais agressividade ao jogo após o intervalo, embora Portugal tenha mantido a iniciativa na partida.

Os portugueses, com a bola circulando de um lado a outro do campo, pressionaram novamente os noruegueses em sua própria área até que João Félix ajeitou a bola para Ramos marcar o gol da virada, fazendo 2 a 1 (79').

Nos minutos finais, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Conceição (86'), Portugal resistiu às investidas desesperadas da Noruega e garantiu a classificação para as quartas de final.