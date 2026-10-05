Alemanha domina, mas fica no empate com a Grécia e com a classificação ameaçada

O início do trabalho do técnico Jürgen Klopp na seleção da Alemanha vendo sendo difícil: são apenas cinco pontos conquistados em quatro partidas, três a menos que a própria Grécia e a Holanda, pela Liga as Nações

Disputado jogo entre Alemanha e Grécia (SAKIS MITROLIDIS / AFP)

A Alemanha do técnico Jürgen Klopp não passou de um empate sem gols em sua visita à Grécia, neste domingo (4), em Tessalônica, e complicou sua classificação para as quartas de final da Liga das Nações.

Após as quatro primeiras rodadas e com apenas dois jogos restantes na primeira fase, a seleção alemã soma cinco pontos, três a menos que a Grécia e os Países Baixos, que derrotaram a Sérvia por 2 a 1 em Eindhoven neste domingo.

A 'Mannschaft' dominou completamente o primeiro tempo (73% de posse de bola), e apenas a falta de eficiência de seus atacantes e a intervenção do VAR impediram que a equipe fosse para o intervalo em vantagem no placar.

Uma cabeçada de Florian Wirtz, que acabou batendo em um companheiro de equipe quando seguia em direção ao gol adversário, foi a primeira boa chance do time de Klopp (19').

Poucos minutos depois, o atacante do Eintracht, Jonathan Burkardt, mandou a bola para o fundo da rede, mas o árbitro francês Clément Turpin anulou o gol após consulta ao VAR, apontando um suposto toque de mão de um jogador alemão no início da jogada (34').

Outra novidade de Klopp, o ponta do Freiburg Derry Scherhant, também teve chance de marcar antes do intervalo, mas seu chute passou raspando a trave (43').

No segundo tempo, a tensão e o nervosismo tomaram conta de ambas as seleções, e o nível do jogo caiu bastante.

Sem grandes oportunidades para nenhum dos lados, as duas equipes acabaram se contentando com o empate, resultado que, a princípio, favorece os gregos, que dependem apenas de si mesmos para avançar na fase de grupos.