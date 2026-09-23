Sem espaço no Real Madrid, Endrick pode ser emprestado ao futebol italiano, diz site

Jovem atacante da Seleção Brasileira tem apenas quatro minutos em campo no começo da temporada europeia

Endrick tem contrato com o Real Madrid até o fim da temporada 2029/2030 (JAVIER SORIANO / AFP)

O começo de temporada de Endrick no Real Madrid não vem sendo fácil, e o atacante ainda luta para encontrar seu espaço no elenco madrilenho. Assim, com pouco tempo em campo, o brasileiro pode ser emprestado na janela de transferências em janeiro.

Segundo o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan estão interessados, estudam a situação do jovem e podem buscar um empréstimo no próximo período de contratações. As equipes querem repetir o processo que foi feito na última temporada, quando o jogador foi cedido ao Lyon, da França, após não encontrar espaço no time espanhol.

Ainda de acordo com a publicação, o Milan já havia negociado com Endrick na última janela de transferências e novamente volta sua atenção para o atleta. O atacante é bem-visto dentro do clube e agrada à direção e a Ruben Amorim, treinador da equipe.

Já a Roma teve conversas avançadas com o brasileiro no período de transferências do início da temporada e quase acertou com o jogador. Porém, José Mourinho, técnico do Real, barrou a saída. Assim, se houver uma nova chance, o clube buscará um novo acordo

Porém, ainda de acordo com o Calciomercato, o Manchester United pode ser o grande concorrente pela contratação de Endrick. A equipe inglesa quer mais um atacante para compor seu elenco, e o jovem surge como uma opção.

Nesta temporada, após um período lesionado, Endrick vem lutando por mais minutos em campo. Ele fez sua estreia em 2026/27 no confronto contra o Elche, na semana passada. O atacante entrou já na reta final do duelo e atuou por apenas quatro minutos.

Na última temporada, o brasileiro também sofreu com a forte concorrência no Real Madrid e teve pouco tempo em campo, resultando em seu empréstimo ao Lyon. No clube francês, ele se destacou, somando 8 gols e 7 assistências em 21 jogos, conquistando a convocação para a Copa do Mundo de 2026.



