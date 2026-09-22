Estêvão quer viver cada minuto como "uma final" em seu retorno à seleção

Até a lesão muscular na parte posterior da coxa direita, que o tirou do Mundial, Estêvão era o artilheiro da seleção brasileira no ciclo do italiano Carlo Ancelotti, com cinco gols

Estêvão, convocado para seleção brasileira (MAURO PIMENTEL/AFP)

Depois de ficar fora da Copa do Mundo de 2026 por lesão, Estêvão celebrou, nesta terça-feira (22), como "um privilégio" o retorno à seleção do Brasil.

O jogador do Chelsea, de 19 anos, está de volta à Seleção comandada por Carlo Ancelotti para os amistosos que os pentacampeões mundiais disputarão contra a Austrália, na próxima sexta-feira em Townsville e na terça-feira, 29 de setembro, em Brisbane, e contra a Índia, no sábado, 3 de outubro, em Calcutá.

"Cada minuto que eu tiver vai ser como uma final, porque é muito importante estar aqui para mim", disse Estêvão em entrevista coletiva em Brisbane, onde a seleção treina no início da Data Fifa.

"Foram (meses) muito difíceis, mas, graças a Deus, pude fazer uma excelente recuperação, voltar aos gramados e hoje estar jogando na Seleção", acrescentou.

Ancelotti inicia um processo de reestruturação da Seleção após a eliminação para a Noruega (2-1) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Até a lesão muscular na parte posterior da coxa direita, que o tirou do Mundial, Estêvão era o artilheiro da seleção brasileira no ciclo do italiano, com cinco gols. Ele foi superado durante a Copa do Mundo por Vinícius Júnior, que chegou a sete gols.

Estêvão agradeceu a confiança de Ancelotti, mesmo sem ter um bom início de temporada na Inglaterra com o Chelsea, sob o comando do espanhol Xabi Alonso.

"Ser escolhido pelo Ancelotti é um privilégio para mim, e eu encaro isso como uma motivação de entregar o meu melhor todos os dias", disse.

Estêvão jogou apenas 23 minutos em quatro partidas disputadas pelo Chelsea no início de temporada na Premier League.

"Cada técnico tem sua maneira de jogar", afirmou sobre seu momento no clube londrino. "O que eu faço é focar naquilo que eu posso, naquilo que eu posso controlar: tento dar o meu melhor nos treinos, quando eu recebo oportunidade eu tento dar o meu melhor".

"Tento controlar aquilo que eu posso e deixar o dia de amanhã na mão de Deus", completou.