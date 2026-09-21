Dos amistosos da seleção à despedida de Messi, confira principais jogos da Super Data Fifa
Seleção brasileira inicia novo ciclo sob comando do técnico Carlo Ancelotti diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville; outros dois amistosos estão previstos na Super Data Fifa, que começa nesta segunda (21)
Publicado: 21/09/2026 às 11:57
Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)
A Super Data Fifa começou na manhã desta segunda-feira (21) com dois amistosos entre países da Oceania. Evento do calendário destinado aos jogos das seleções movimentará os gramados do planeta até o dia 6 de outubro, com a seleção brasileira disputando três partidas neste período.
O time do técnico Carlo Ancelotti inicia o ciclo até a Copa do Mundo de 2030 diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville.
Depois, mais um duelo contra os australianos ocorre no dia 29, às 11h, agora na cidade de Brisbane. O Brasil encerra sua série de amistosos diante da Índia no dia 3 de outubro, novamente às 11h, em Calcutá.
Na primeira convocação depois do último Mundial, Ancelotti optou por trazer alguns jovens jogadores de destaque do futebol brasileiro, como os goleiros Otávio e Pedro Morisco, o zagueiro Arthur Dias, o volante Matheus Martinelli e os meias Breno Bidon e Gabriel Bontempo.
Parte da espinha dorsal da equipe também foi chamada, com a presença de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior.
Vice-campeã do mundo, a Argentina encara Bolívia, Burkina Faso e Benin em partidas que irão marcar a despedida de Lionel Messi com camisa do seu país. O craque de 39 anos deve entrar em campo somente contra os beninenses no dia 6 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.
Na Europa, a edição 2026/27 da Liga das Nações da Uefa começa nesta Super Data Fifa. As primeiras rodadas marcarão a estreia de novos treinadores em algumas das potências do continente, como nos casos de Jürgen Klopp (Alemanha), Zinedine Zidane (França), Roberto Mancini (Itália), Jorge Jesus (Portugal) e Xavi Hernández (Holanda).
Confira as principais partidas da Super Data Fifa de setembro e outubro (horários de Brasília)
QUINTA-FEIRA (24/09)
Japão x Uruguai - 07h05 - Amistoso
Coreia do Sul x Equador - 08h - Amistoso
Holanda x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Portugal x País de Gales - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Noruega x Dinamarca - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Costa do Marfim x Gana - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
SEXTA-FEIRA (25/09)
Austrália x Brasil - 7h - Amistoso
Itália x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Turquia x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Marrocos x Gabão - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
SÁBADO (26/09)
Inglaterra x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Tchéquia x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
México x Colômbia - 17h - Amistoso
Estados Unidos x Peru - 17h30 - Amistoso
Canadá x Chile - 20h - Amistoso
DOMINGO (27/09)
Sérvia x Holanda - 13h - Liga das Nações da Uefa
Alemanha x Grécia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Noruega x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEGUNDA (28/09)
Japão x Venezuela - 07h25 - Amistoso
Coreia do Sul x Uruguai - 08h - Amistoso
Bélgica x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Turquia x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
TERÇA-FEIRA (29/09)
Austrália x Brasil - 11h - Amistoso
Tchéquia x Inglaterra - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Espanha x Croácia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x Chile - 21h- Amistoso
QUARTA-FEIRA (30/09)
Emirados Árabes Unidos x Catar - 14h30 - Copa do Golfo
Argentina x Bolívia - horário indefinido - Amistoso
QUINTA-FEIRA (01/10)
Japão x Equador - 07h10 - Amistoso
Alemanha x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Grécia x Holanda - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Dinamarca x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEXTA-FEIRA (02/10)
Coreia do Sul x Venezuela - 08h - Amistoso
Bélgica x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
França x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SÁBADO (03/10)
Índia x Brasil - 11h - Amistoso
Croácia x Inglaterra - 13h - Liga das Nações da Uefa
Espanha x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x México - 23h - Amistoso
Argentina x Burkina Faso - horário indefinido - Amistoso
DOMINGO (04/10)
Grécia x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Holanda x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Portugal x Noruega - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
SEGUNDA-FEIRA (05/10)
RD Congo x Costa do Marfim - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
Tunísia x Senegal - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações
França x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Itália x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
TERÇA-FEIRA (06/10)
Croácia x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Inglaterra x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa
Estados Unidos x Canadá - 21h - Amistoso
Argentina x Benin - horário indefinido - Amistoso (despedida de Lionel Messi)