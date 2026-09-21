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Dos amistosos da seleção à despedida de Messi, confira principais jogos da Super Data Fifa

Seleção brasileira inicia novo ciclo sob comando do técnico Carlo Ancelotti diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville; outros dois amistosos estão previstos na Super Data Fifa, que começa nesta segunda (21)

Estadão Conteúdo

Publicado: 21/09/2026 às 11:57

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Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira/MAURO PIMENTEL / AFP

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)

A Super Data Fifa começou na manhã desta segunda-feira (21) com dois amistosos entre países da Oceania. Evento do calendário destinado aos jogos das seleções movimentará os gramados do planeta até o dia 6 de outubro, com a seleção brasileira disputando três partidas neste período.

O time do técnico Carlo Ancelotti inicia o ciclo até a Copa do Mundo de 2030 diante da Austrália, em confronto que acontece na próxima sexta (25) às 7h (de Brasília), em Townsville.

Depois, mais um duelo contra os australianos ocorre no dia 29, às 11h, agora na cidade de Brisbane. O Brasil encerra sua série de amistosos diante da Índia no dia 3 de outubro, novamente às 11h, em Calcutá.

Na primeira convocação depois do último Mundial, Ancelotti optou por trazer alguns jovens jogadores de destaque do futebol brasileiro, como os goleiros Otávio e Pedro Morisco, o zagueiro Arthur Dias, o volante Matheus Martinelli e os meias Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Parte da espinha dorsal da equipe também foi chamada, com a presença de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior.

Vice-campeã do mundo, a Argentina encara Bolívia, Burkina Faso e Benin em partidas que irão marcar a despedida de Lionel Messi com camisa do seu país. O craque de 39 anos deve entrar em campo somente contra os beninenses no dia 6 de outubro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires.

Na Europa, a edição 2026/27 da Liga das Nações da Uefa começa nesta Super Data Fifa. As primeiras rodadas marcarão a estreia de novos treinadores em algumas das potências do continente, como nos casos de Jürgen Klopp (Alemanha), Zinedine Zidane (França), Roberto Mancini (Itália), Jorge Jesus (Portugal) e Xavi Hernández (Holanda).

Confira as principais partidas da Super Data Fifa de setembro e outubro (horários de Brasília)

QUINTA-FEIRA (24/09)

Japão x Uruguai - 07h05 - Amistoso

Coreia do Sul x Equador - 08h - Amistoso

Holanda x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Portugal x País de Gales - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Noruega x Dinamarca - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Costa do Marfim x Gana - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

SEXTA-FEIRA (25/09)

Austrália x Brasil - 7h - Amistoso

Itália x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Turquia x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Marrocos x Gabão - 16h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

SÁBADO (26/09)

Inglaterra x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Tchéquia x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

México x Colômbia - 17h - Amistoso

Estados Unidos x Peru - 17h30 - Amistoso

Canadá x Chile - 20h - Amistoso

DOMINGO (27/09)

Sérvia x Holanda - 13h - Liga das Nações da Uefa

Alemanha x Grécia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Noruega x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEGUNDA (28/09)

Japão x Venezuela - 07h25 - Amistoso

Coreia do Sul x Uruguai - 08h - Amistoso

Bélgica x França - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Turquia x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

TERÇA-FEIRA (29/09)

Austrália x Brasil - 11h - Amistoso

Tchéquia x Inglaterra - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Espanha x Croácia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x Chile - 21h- Amistoso

QUARTA-FEIRA (30/09)

Emirados Árabes Unidos x Catar - 14h30 - Copa do Golfo

Argentina x Bolívia - horário indefinido - Amistoso

QUINTA-FEIRA (01/10)

Japão x Equador - 07h10 - Amistoso

Alemanha x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Grécia x Holanda - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Dinamarca x Portugal - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEXTA-FEIRA (02/10)

Coreia do Sul x Venezuela - 08h - Amistoso

Bélgica x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

França x Itália - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SÁBADO (03/10)

Índia x Brasil - 11h - Amistoso

Croácia x Inglaterra - 13h - Liga das Nações da Uefa

Espanha x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x México - 23h - Amistoso

Argentina x Burkina Faso - horário indefinido - Amistoso

DOMINGO (04/10)

Grécia x Alemanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Holanda x Sérvia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Portugal x Noruega - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

SEGUNDA-FEIRA (05/10)

RD Congo x Costa do Marfim - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

Tunísia x Senegal - 11h - Eliminatórias à Copa Africana de Nações

França x Bélgica - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Itália x Turquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

TERÇA-FEIRA (06/10)

Croácia x Espanha - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Inglaterra x Tchéquia - 15h45 - Liga das Nações da Uefa

Estados Unidos x Canadá - 21h - Amistoso

Argentina x Benin - horário indefinido - Amistoso (despedida de Lionel Messi)

seleção brasileira , Super Data Fifa
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