United retorna à Champions após três anos com gol de Matheus Cunha e vence estreante

Brasileiro fez um dos gols na goleada por 4 a 0 em Old Trafford pela primeira rodada da fase de liga da competição

Matheus Cunha, atacante do Manchester United (Reprodução/MUFC)

Dono de três títulos da Champions League, o gigante Manchester United ficou ausente nas duas últimas edições. Após bom desempenho na Premier League passada, garantiu a vaga e retornou à competição nesta quinta-feira (10), diante do caçula Sabah, campeão do Azerbaijão, com imponente goleada por 4 a 0 em Old Trafford, aberta pelo brasileiro Matheus Cunha.

Fora da lista renovada da seleção brasileira, Matheus Cunha teve a primeira oportunidade do embate, mas parou no goleiro Pokatilov. Como era previsto, tamanha a diferença técnica das equipes, o United imprimiu uma enorme pressão desde o apito inicial no seu estádio por vitória com bom saldo de gols.

Em sua estreia na Champions, o time azeri não tinha vergonha em se posicionar todo atrás, apostando apenas em contragolpes, com meta de somar um precioso ponto. O sonho durou apenas 26 minutos após saída errada da defesa. Aproveitando o bom cruzamento de Dorgu, Matheus Cunha não perdeu sua segunda chance na partida, aparecendo para concluir livre na pequena área.

Apesar de Carlo Ancelotti não chamá-lo para os amistosos do novo ciclo da seleção, a declaração que as portas estão abertas para todos motiva Matheus Cunha a reconquistar seu espaço. E fazer gols no United serve para ficar na "vitrine" co comandante italiano.

O Sabah precisou abandonar sua estratégia e, em bom ataque, viu Mickels receber pelo alto e errar a cabeçada, mandando a rara chance de igualdade para fora. Não aproveitou e voltou a ser vazado, novamente em jogada pela esquerda. Desta vez, a assistência veio de Tielemans, após receber de Matheus Cunha, e o toque de primeira saiu dos pés do capitão Bruno Fernandes.

Aberta a porteira... O terceiro veio antes do intervalo, novamente em trama veloz e certeira. Mbeumo achou o centroavante Sesko, que mostrou tranquilidade para driblar o goleiro e mandar às redes vazias.

Com a vitória encaminhada, o United diminuiu o ritmo na segunda etapa, já visando o dérbi de Manchester com o City pela Premier League, no domingo. Fazendo o tempo passar, a equipe demorou 15 minutos para chegar ao ataque. Matheus Cunha e Bruno Fernandes assustaram em batidas de longe.

A goleada veio após Haizin se enrolar procurando a bola na área e dar nos pés de Lizandro Martínez. O goleiro ficou perdido após o toque de calcanhar de Zirkzee e acabou servindo o defensor argentino.

BAYERN DESENCANTA NA SEGUNDA ETAPA E GOLEIA O BODO/GLIMT

Entre os favoritos da atual edição da Champions, o hexacampeão Bayern de Munique sofreu com o paredão defensivo do Bodo/Glimt na primeira etapa, no Allianz Arena, mas confirmou sua força após o intervalo, goleando por 5 a 0, gols de Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies e Olise, duas vezes.

Os bávaros começaram com tudo e viram Luis Díaz, logo aos quatro minutos, perder uma cabeçada sozinho na pequena área. Apesar da etapa zerada, foi um massacre. Kimmich ainda carimbou a trave em chute de fora da área e parou no goleiro Haikin, que ainda segurou a bomba de Musiala.

A parede defensiva do Bodo/Glimt ruiu aos dois minutos da segunda etapa. Mesmo com muita gente dentro da área, Musiala encontrou espaço para bater e, enfim, superar Haikin. O segundo saiu pelo alto. Cobrança de falta da direita e Harry Kane desviou de cabeça entre os defensores.

Em pancada após a bola mal afastada, Alphonso Davies ampliou. Faltava o do bom meia francês Olise, sempre bem em aparições do Bayern. E ele saiu em dose dupla já na reta final da estreia na Champions, em pancada indefensável e depois em bola colocada.

Resultados desta quinta-feira:

Como 4 x 1 RB Leipzig

Slavia Praga 2 x 3 Lens

Fenerbahçe 1 x 1 Roma

PSV 1 x 1 Shakhtar Donetsk

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão