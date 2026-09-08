Haaland faz dois, Manchester City vence o Porto na Champions e mantém série de vitórias

O centroavante Erling Haaland em ação pelo Manchester City (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Imbatível na Premier League, o Manchester City jogou na casa do Porto, onde os locais haviam perdido somente um dos últimos 14 jogos internacionais, e mostrou sua força ao ganhar por 2 a 0, na estreia da Liga dos Campeões, com gols do astro Haaland.

Em primeiro tempo superior, o time inglês por muito pouco não abriu vantagem em cabeçada de Haaland. Diogo Costa fez uma defesaça com a mão direita. O goleiro, por sinal, vem sendo o diferencial do clube português, que pouco produziu e celebrou uma igualdade em etapa dominada pelo visitante.

O domínio virou vantagem no primeiro minuto após o intervalo. E com ele, Haaland. Boa trama pela esquerda e o cruzamento de Enzo Fernández acabou na cabeça do norueguês, que não desperdiçou. Já nos acréscimos, o camisa 9 fechou a conta, desta vez concluindo com o pé direito.